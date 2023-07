Kobza (SPD): Konsolidační (čili katastrofální) balík opatření vlády

reklama

Konsolidační (čili katastrofální) balík opatření vlády.

Pokusím se zjednodušeně vysvětlit, proč s ním SPD nesouhlasí a proč nebude fungovat.

Projednávaný konsolidační balíček nebude mít šanci naplnit očekávání vlády o vyšších výběrech daní a snížení nákladů. Jde o to, že když seberou lidem peníze (snížením valorizací, inflací, zvýšením daní atd.) lidi začnou omezovat spotřebu. Tedy omezí postupně své nákupy na to nejnutnější. Tím pádem sníží odbyt i obrat vnitřního trhu a také jejich odběr z výroby. Snížením odbytu dojde samozřejmě i ke snížení výběru nepřímých daní (DPH a spotřební daň). Zvýšení daně z příjmů také nepovede k zářným ziskům státu, tak snad jen chystané zvýšení daně z nemovitosti přisype do nenasytného chřtánu státního rozpočtu. Stát si tedy půjčí další peníze, aby i to málo, co vydělá, utratil za úroky a zůstane jen dluh (našim dětem). Zatímco vláda bude zápasit se ztenčujícím se rozpočtem, aby zaplatila předražené americké zbraně, občané začnou zápasit s propadající se životní úrovní a začnou se (tedy budou muset) více a více uskromňovat a méně utrácet. Celý koloběh se tedy začne opakovat. Jak se bude zmenšovat objem peněz na trhu, bude se propad ekonomiky státu zrychlovat.

Vláda se nicméně v sázce na voličskou paměť snaží tuto fiskální sebevraždu státu provést letos, aby lidi zapomněli na toho, kdo způsobil jejich mizérii a poté, co lidem pár měsíců do voleb přidají 500 Kč, je ti samí ožebračení občané, budou znovu volit.

Už to chápete?

Mgr. Jiří Kobza SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kobza (SPD): Záludný vládní útok na živnostníky Kobza (SPD): DCA – konec české státnosti? Americký dozor. Co podstrčili k podpisu Černochové? Bývalý diplomat Kobza má jasno Jiří Kobza: Eurozlodějna

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.