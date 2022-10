Kobza (SPD): Vítej zpět, totalito!

reklama

Koaliční vědátoři ohlašují na příští měsíce další sérii legislativních úprav existence veřejnoprávních médií, zatím se omezili na novelizaci v jednom hlavním bodě, a to je způsob volby členů Rady České televize a Rady Českého rozhlasu.

Připomeňme, jaký byl okolo těchto orgánů vývoj. Po roce 1991 byly všechny tzv. mediální rady nominovány a voleny Poslaneckou sněmovnou, víceméně zvykově na bázi zastoupení jednotlivých stran po volbách, což dává dobrý smysl. Poslanci zastupují občany a Rady ČT a ČRo mají hlídat naplňování zájmů týchž občanů. Teprve po bezprecedentní rebelii na Kavčích horách v zimě 2000-2001 se systém volby členů Rad změnil. Nově kandidáty navrhovaly organizace z tzv. občanské společnosti – od církví po sportovní kluby i zahrádkáře. Každý ovšem věděl, že jde o pokrytectví a alibismus. Kandidáti byli formálně kryti nominací od nějakého spolku, ale šlo v podstatě opět vždy o kandidáty politické, zastupující tu či onu stranu. Díky překryvu mandátů byla jakž takž zajištěna rovnováha, takže obvykle se nestávalo, že by Rady opanovala momentálně vládnoucí klika jaksi en bloc.

Dnešní pětikolka to chce změnit. Chce docílit toho, aby kandidáty do Rad nově navrhovaly jen vybrané spolky vesměs zájmově podjaté, třeba Syndikát novinářů, FITES atd. Vládní strany se domnívají, že si tím pojistí bezmeznou oddanost politicky blízkých organizací, a tedy poslušnost budoucích radních. Jinými slovy – opanují veřejnoprávní média a budou skrze ně provozovat výlučně vlastní jednostrannou propagandu, ale za peníze všech občanů.

Oč v návrhu novely jde a co to přinese? Rozdělení pravomocí volby mezí Poslaneckou sněmovnu a Senát způsobí, že 5K ovládne zcela obě rady a tím i vysílání. Zároveň se tím naprosto nejistí odpovědnost rady. Dosud byla zákonem stanovená možnost dvojím nepřijetím výroční zprávy daného média odvolat příslušnou radu a zahájit proces volby nového managementu. Generální ředitel se stane neodvolatelným

Dále: Přijetím nové metodiky volby s největší pravděpodobností dojde k jednorázovému odvolání celé rady a nové volbě té podle nové metodiky. Tím je na celé období podvázána jejich řečená poslušnost. Zúžením a vyjmenováním organizací navrhujících rady je zajištěna provázanost na již zmíněné party typu FITES, ARAS, SN ČR atd. Tyto party jsou existenčně (finančně) navázány na ČT, proto bude znepřehledněno hospodaření, a zároveň zajištěno politické krytí od těchto spolků.

Mluvíce o hospodaření ČT… Pokud se tzv. ustoupí ve věci vstupu NKÚ do účtů ČT, je to jen pokrytecká kosmetická taktika. NKÚ dělá sice důkladný účetní audit, ale nikoli forenzní. Neposoudí účelnost vynaložených prostředků. Z toho vyplyne alibi pro špatné hospodaření, kryté formálně správným účetnictvím. To plyne mj. z tzv. fondového hospodaření ČT, kdy organizace nepodniká stylem příjmy – výdaje – ztráta/zisk, nýbrž příjmy z televizních poplatků splachuje do tzv. Fondu (FTP), z něho sanuje výdajové aktivity a na konci vychází s nulovým ziskem či ztrátou. Jenomže za poslední léta se z nastřádaného FTV jaksi vytratilo několik miliard, nikdo neví, kam a proč, ale hospodaření ČT je stále tzv. vyrovnané, tedy s nulou. A to je přece na první pohled podvod. A v případě pozitivního salda též daňový únik.

A to všechno kulminuje ve značně problematickém obsahu vysílání, zejména v oblasti zpravodajství a publicistiky. To nejlépe pocítíme v následujících měsících před prezidentskou volbou. Když už se pětikoalici nepodařilo prosadit korespondenční hlasování, jímž by mohla po vzoru Rakouska nebo Spojených států vesele a beztrestně manipulovat, soustředí se teď na přímou mediální palbu z veřejnoprávních obrazovek. Zde je soustředěno veškeré rozhodování do rukou jediné, politicky velmi jednostranně vyhraněné skupiny kolem J. Železného, což vede k eliminaci polemických názorových diskusí, a tím porušování zákona 483/91, §2, který jasně ukládá ČT (a analogicky v zákoně 484/91 Sb. ČRo) povinnost předkládat veřejnosti informace všestranné, nestranné a objektivní a názory rozmanité a pluralitní, což je podmínka demokratického vývoje. Demokracie je však zjevně to poslední, co dnešní vládnoucí vrchnost trápí, jak je patrné i tohoto návrhu legislativní změny. Vláda si chce uzurpovat veškerý mediální a informační prostor, zavádí cenzuru, a stále nemá dost. Vítej zpět, totalito!

Mgr. Jiří Kobza SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kolář (TOP 09): Debaty s kolegou Kobzou beru jako cvičení vlastních nervů a odolnosti Hrozba z českého televizního studia: Pokud Putin použije jaderné zbraně, Rusko bude rozdrceno! Kobza (SPD): Každá agrese musí dojít jednoznačného odsouzení Fiala jako úslužný hospodský panstva, ostuda s Katarem. Kobza tuší, že „náš“ plyn bude po potupě emíra znovu na trhu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama