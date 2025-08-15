Ministr Vlček: AI Gigafactory nám umožní stát se součástí evropské špičky

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) se uskutečnilo první oficiální národní setkání k přípravě českého záměru, jehož cílem je vybudovat velkokapacitní infrastrukturu schopnou trénovat a nasazovat extrémně rozsáhlé modely umělé inteligence. Jednání se účastnili zástupci MPO, Českých Radiokomunikací, IT4Innovations, zástupci ministerstev financí, dopravy, obrany, pro vědu, výzkum a inovace, školství a práce a sociálních věcí, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR, iniciativy prg.ai, České asociace pro umělou inteligenci, Českého vysokého učení technického a Univerzity Karlovy.
„Umělá inteligence už dnes vstupuje do každodenních životů mnohých z nás a v příštích letech bude zásadním hybatelem ekonomiky. Proto chceme, aby Česká republika byla aktivním tvůrcem, nejen uživatelem těchto technologií. AI Gigafactory nám umožní stát se součástí evropské špičky a přinést do země špičkový výzkum, investice i vysoce kvalifikovaná pracovní místa,“ říká ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.
AI Gigafactory představuje novou generaci výpočetních center s masivním výkonem – více než 100 000 specializovaných AI čipů – a energeticky efektivním, plně automatizovaným provozem řízeným umělou inteligencí. Taková infrastruktura má zásadně posílit technologickou suverenitu, konkurenceschopnost a inovační potenciál Evropy.
Ing. Lukáš Vlček, DiS.
„AI Gigafactory není jen o výkonu a technologiích, je to o vytvoření prostředí, které propojí české vědce, firmy a startupy s evropským inovačním ekosystémem. Díky tomu můžeme posílit naši technologickou suverenitu a urychlit přenos poznatků z výzkumu do praxe. Cílem je podat do očekávaného setkání Evropské komise letos v prosinci co nejlepší oficiální žádost,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu a vládní zmocněnec pro AI Jan Kavalírek.
Výzvu k projevu zájmu vyhlásilo 9. dubna 2025 EUROHPC JU v reakci na Akční plán AI Continent. Nejde o přímou žádost o dotaci, ale o sběr podnětů a návrhů konsorcií, která by měla kapacitu AI Gigafactory vybudovat a provozovat. EU má v plánu pět AI Gigafactories. Investice do jedné AIGF se odhaduje na 3–5 miliard eur, přičemž většinu (cca 65 %) má financovat soukromý sektor.
Česká republika je v iniciativě zastoupena projektem AI Gigafactory CZ, na němž spolupracují České Radiokomunikace (CRA) a superpočítačové centrum IT4Innovations. CRA na setkání odprezentovaly aktuální stav přípravy datacentra Prague Gateway DC, u kterého se plánuje jeho rozšíření právě na AIGF.
„Neustále roste poptávka po kapacitách v datových centrech, firmy navíc potřebují vyšší příkon, a přitom chtějí co možná nejvyšší bezpečnost a co nejvíce udržitelný provoz. Tyhle zdánlivě neslučitelné požadavky jsme spojili do Prague Gateway DC. V dalších fázích by se datové centrum Prague Gateway mohlo stát součástí projektu AI Gigafactory. Jsme připraveni na Project AIGF CZ a v případě úspěchu bychom působili jako jeho koordinátor,“ říká generální ředitel Českých radiokomunikaci Miloš Mastník.
Na setkání byla ustavena Koordinační rada pro přípravu české AIGF, složená z institucí přítomných na jednání, která bude projekt dále rozpracovávat. Další klíčová jednání proběhnou 2. září v Bruselu s Evropskou komisí a 18. září na půdě AI Boardu, poté se Koordinační rada znovu sejde.
Do výzvy se přihlásilo 76 projektů ze 60 lokalit v 16 státech, přičemž pouze 23 žádostí získalo oficiální záštitu svého státu. Kvalita návrhů je různorodá, od vizí přes rozpracované projekty se stavebním povolením až po hotová datacentra. Průměrná investice dosahuje zhruba 4 miliard eur a některé z přihlášek jsou koncipovány s lokalitami ve více zemích současně.
autor: PV