Kocmanová (Piráti): Peníze z emisních povolenek se musí vrátit k lidem, současný návrh není řešením

Mnoho lidí v České republice už nyní čelí zvýšeným nákladům na energie a dopravu. Jsou regiony, kde si rodiče těsně před výplatou často nemohou dovolit posílat děti do školy autobusem. Někteří lidé už dávno šetří na základních potřebách, protože jejich příjmy nestačí na pokrytí rostoucích nákladů. To není budoucnost, to se děje teď. A právě v tuto chvíli máme možnost udělat něco, co může těmto lidem pomoci. Pokud by byl systém emisních povolenek nastaven správně, mohl by přinést peníze na řešení těchto problémů.

Anketa Měla by Česká republika přistoupit k BRICS? Ano 98% Ne 1% Nevím/Nezajímá mě to 1% hlasovalo: 333 lidí

Princip je jednoduchý: čím více někdo znečišťuje životní prostředí, tím více zaplatí. Tyto peníze pak můžeme využít na financování řešení, která pomohou lidem zvládat rostoucí náklady – například za Piráty by řešením mohl být klimatický bonus, který funguje už od roku 2022 v sousedním Rakousku. Tedy odstupňovaný finanční příspěvek.

My všichni potřebujeme jasné a férové řešení, které dá lidem naději, že budoucnost nebude jen o vyšších nákladech, ale taky o lepší kvalitě života. Současná podoba návrhu projednávaná v Poslanecké sněmovně je ale polovičatá.

Za prvé odkládá řešení problémů na další volební období, což není spravedlivé vůči občanům, kteří pak ponesou tíhu nákladů bez možnosti se na změnu připravit. Místo odkládání bychom měli mít předvídatelné prostředí a měli bychom pracovat na zavedení jasných řešení v předstihu. Když jsem poslouchala debatu v Poslanecké sněmovně, vypadá to, že v naší zemi bohužel balancujeme mezi populisty, kteří nekonečně straší lidi zdražováním, a mezi vládou, která se nechce problémům postavit čelem a přináší jen polovičatá řešení.

Za druhé současný návrh neřeší, jak konkrétně budou výnosy z povolenek směřovat zpět k lidem a neodpovídá ani na základní otázku: jak zajistíme, aby lidé byli chráněni před zdražováním?

Za Piráty nemůžeme takový nedomyšlený návrh podpořit.

Klára Kocmanová Piráti



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky