Kolaja (Piráti): Úspěšné předsednictví může výrazně zlepšit obrázek Česka v Evropě

České předsednictví nečeká lehký úkol. Vedle důsledků války na Ukrajině bude projednávat také zásadní legislativu k ochraně klimatu nebo pravidla pro boj s dezinformacemi.

„Jedním ze závěrů Konference o budoucnosti Evropy je, že si občané přejí, aby i v zahraničních otázkách Rada rozhodovala kvalifikovanou většinou. Během vyjednávání o sankcích vůči ruskému režimu jsme viděli, že rozhodování jednomyslností je v takto důležitých otázkách překážkou. Máme však jedinečnou příležitost toto téma otevřít a započít tolik potřebnou debatu o reformě Evropské unie. Úspěšné předsednictví může výrazně zlepšit obrázek Česka v Evropě. Moc bych si přál, abychom to tentokrát Evropě neosladili, ale chopili se této role s patřičnou důstojností,“ přeje českému předsednictví kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja.

,,Česko by mělo během předsednictví zasáhnout do přípravy Evropy na novou energetickou situaci. Je to odklon od závislosti na Rusku a přechod na čisté a obnovitelné zdroje. Balíček pro ochranu klimatu Fit for 55 by tohle měl zařídit a já pevně doufám, že vláda v čele s Petrem Fialou ukáže, že dokáže Evropu sjednotit a posunout do čisté budoucnosti. Co se týče priorit předsednictví, mám obavu, jak může Fiala jako kamarád Orbána a polské PiS dbát na odolnost demokratických institucí, když právě Polsko s Maďarskem je téměř zničilo," říká pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

