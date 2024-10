Kolář (TOP 09): Spousta lidí ráda říká, že hybridní hrozby neexistují

Hybridní hrozby jsou tu s námi, ať se nám to líbí, nebo ne. Spousta lidí ráda říká, že nic takového neexistuje, že je to výmysl libtardů a kavárny, že nikdo ani pořádně neví, co to je… O to víc je proto třeba o nich mluvit. V úterý budu proto ve Štrasburku pro kolegy europoslance pořádat snídani se zajímavou osobností. Kdo to bude, je asi jasný z obrázku.

To, že se mi výběrem hosta podařilo rozdráždit hrstku zástupců české žumpy v EP, kteří už kvůli tomu zatápí pod kotlem hnusu a na sociálních sítích nešetří posměšky a urážkami, je nasnadě. Já se i proto na debatu těším. Vlastně to díky několika jedincům bude dokonalá případová studie.

Mgr. Ondřej Kolář TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky