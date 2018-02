Kolínská (Zelení): Magistrát dohlédne na zástavbu v Kamýku na Praze 12

Na návrh kontrolního výboru a náměstkyně primátorky Petry Kolínské zastupitelé zadali zpracování územní studie. Až do dokončení studie město nebude v lokalitě prodávat pozemky a rada města musí dohlédnout na to, aby kvůli nové výstavbě nedošlo ke zhoršení dostupnosti veřejné vybavenosti.

Ve své petici občané požadovali, aby Zastupitelstvo hl. m. Prahy nesouhlasilo s prodejem pozemků navazujících na obchodní centrum Obzor do doby zapsání územní studie, aby zadalo vypracování územní studie, která by stanovila podmínky a limity pro budoucí výstavbu jako celek, a také aby nesouhlasilo se žádnými změnami územního plánu v území, které by umožnily další výstavbu před dokončením studie. Petice také požaduje, aby zastupitelé postupovali v souladu s MČ Praha 12 a přiměli developery k dalšímu jednání o případných projektech a jejich přiměřenosti.

Zastupitelé v usnesení vyzvali odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy k pořízení územní studie pro lokalitu „sídliště Kamýk" a uložili Radě hl. m. Prahy zajistit z pozice hlavního města Prahy, aby v souvislosti s výstavbou v lokalitě nevznikaly infrastrukturní deficity.

„Územní studie je vhodný nástroj pro kultivaci plánované výstavby. Studie stanoví nejen maximální objem zástavby, ale pohlídá také, aby měli občané k dispozici dostatek míst ve škole, školce a spolu s novou výstavbou vznikl také prostor pro kulturní a komunitní aktivity, aby měli občané kde nakupovat,” uvedla k tomu Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy.

Lokalita sídliště Kamýk je atraktivní pro soukromé investory mimo jiné proto, že v těsné blízkosti sídliště vznikne stanice metra D Libuš. V současné době zde žije cca 5000 obyvatel, investoři plánují postavit až 1000 nových bytů a počet obyvatel by tak mohl stoupnout až o 2000.

