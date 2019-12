Kolovratník (ANO): Maturita není pro každého, ale to není nic špatného

Dobré odpoledne. Děkuji za slovo.

Já jsem trpělivě v té rozpravě vydržel přihlášen, byť se do školství pustit v debatě po takových velikánech, jako je Václav Klaus, Kateřina Valachová, Ivo Vondrák, tak si připadám, jako kdybych měl teď recitovat báseň po Jaroslavu Seifertovi, já, obyčejný poslanec z hospodářského výboru. Ale pokusím se o to a možná to moje vystoupení bude o to zajímavější, že nemám možná tu provozní slepotu, nejsem odborníkem na školství.

A omlouvám se tím panu ministrovi, ale já budu držet pozici, kterou řada mých předřečníků tady stanovila, řekla a moje je stejná. Já tomu nerozumím a nemohu se ztotožnit s tím návrhem na rušení povinné maturitní zkoušky z matematiky. A možná ta linka s mojí odborností, s dopravou, s hospodářským výborem bude celkem pochopitelná. Já v rámci svých poslaneckých výjezdů velmi často jezdím po Pardubickém kraji, kde je hodně silný strojírenský průmysl, kde jsou výrobní průmyslové firmy. Jedna firma za druhou říkají, že volají po technickém vzdělání a technických oborech. Jak to se sebou souvisí? Navštěvuji také školy - Střední průmyslovou školu a učiliště v Chrudimi, naprosto perfektní škola, Automobilní školu v Holicích, která má ty učňovské obory i maturitní. Ve všech případech všude v regionu, kde jsem byl a s těmi lidmi mluvil, tak oni říkají: nesbližujte ty hranice k sobě, nerezignujte na kvalitu, ale naopak snažte se tu úroveň oddělit a tu kvalitu těch oborů, které jsou maturitní, zvýšit a nerezignujte na tu kvalitu. Zkrátka, a zaznívá to tady, musíme mít odvahu to říci, ta maturita není pro každého, ale to není špatné, to není něco horšího. Naopak, ty obory, které jsou učňovské a mají ve svých osnovách v dalších ročnících více technických oborů, více praxe a nemusí se připravovat na tu maturitu, na ty teoretické části, tak právě získají tu odbornost technickou. Takže opravdu, kolegové, to volání z terénu je naprosto opačným směrem.

Druhý důvod, a bylo to tady dnes několikrát zmíněno, Ministerstvo průmyslu, Karel Havlíček, to, co všude vidíte, ten tah na branku a síla v tom, abychom už nebyli montovnou, abychom podporovali vědu, výzkum, inovace, abychom se vzdělávali a naopak tlačili a snažili se o co nejvyšší kvalitu, tak my přece nemůžeme tady najednou říct, jak to pan ministr zdůvodnil v tom úvodním slově: máme čísla, že studentům se u maturity nedaří, tak ji raději zrušíme, nebudeme ji dělat. To je přece úplně opačný pohled na věc.

A snad třetí argument, kterým chci to svoje stanovisko opřít, je i moje osobní zkušenost a moje rodina. Mám v rodině řadu učitelů, většinou základního školství. Když jsem se jich na tohle ptal, učitelů, kteří jsou s dětmi a vidí, jaké jsou trendy, jaký je vývoj, tak všichni říkají: prosím, nerezignujte na kvalitu, nerušte maturitu, ale naopak zaměřme se na to, abychom, ať třeba z těch základních škol a nebo pak ze středních, byli schopni žáky co nejlépe připravit. Můj syn je ve druháku na gymnáziu, Gymnázium Dašická, jedno, tuším, ze sedmi nebo deseti nejlepších škol v republice, to gymnázium už teď od druháku a pak od třeťáku nabízí studentům semináře tak, aby se mohli specializovat, a třeba ti, kteří právě mají k maturitě z matematiky, k těm oborům i výpočetní techniky, IT, té umělé inteligence, kterou dnes zmiňoval Ivo Vondrák, blízko, aby se na ně cíleně mohli připravit. Takže za mě toto byl opravdu krok špatným směrem a snad s těmi argumenty právě z praxe ze setkání s firmami, se středními školami, které se věnují i učňovskému školství, si myslím, že tohle je srozumitelné a jasné. A věřím, že to většina z vás bude vidět podobně.

Děkuji za pozornost.

