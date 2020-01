Kolovratník (ANO): Pardubické letiště v roce 2019 odbavilo přes sto tisíc cestujících

Na rozdíl od ostatních regionálních letišť máme ohromný potenciál. Bohužel nepotěším zlé jazyky. Není to tak dávno, co jsem se setkal s vedením pražského letiště a kolegové potvrdili má slova.

Často slýchávám názor, že regionální letiště v Česku jsou předem odsouzena k neúspěchu. Speciálně pardubické o to více, protože je v blízkosti Prahy, kterou preferuje drtivá většina cestujících. Přiznám se, že s tímto názorem nesouhlasím a mám hned několik důvodů, které mě k tomu vedou.

Jedním z nich je skutečnost, že objem letecké dopravy roste kontinuálně již mnoho let a nic nenasvědčuje tomu, že by se tento trend měl změnit. Naopak. Se zvyšováním životní úrovně se pravděpodobně dočkáme dramatického růstu. Pardubické letiště nikdy nebylo a nikdy nebude konkurencí pro Letiště Václava Havla. Jednak proto, že objem dopravy je vázán limity a také proto, že cestující skutečně míří do Prahy. Je tu ale několik „ale“.

Je potřeba si uvědomit, že kapacita pražského letiště je omezena a pokud by letiště mělo uspokojit všechny zájemce, provoz by se musel rozložit do celodenního provozu. V praxi to ale tak nefunguje. Letecké společnosti samozřejmě zajímají především atraktivní časy. Málokdo chce přilétat do Prahy v nočních hodinách. Nicméně kapacita v hlavních časech není „nafukovací“ a letiště proto musí některé spoje odmítat. A to je příležitost právě pro pardubické letiště.

Navíc si řekněme i „B“. Než se kolikrát dostanete z Letiště Václava Havla do centra města, tak za plus mínus stejnou dobu jste z Pardubic v Praze na hlavním nádraží. Ano, je to tak. A s příchodem vysokorychlostních tratí, budeme v centru podstatně rychleji, protože spojení Pardubice – Praha bude jezdit přibližně za 20 minut.

Víte, co by ale podle mě pomohlo a nad čím stále častěji přemýšlím? Zda bychom neměli naše letiště přejmenovat po vzoru zahraničních letišť a do názvu zakomponovat hlavní město. Věřím, že spousta z Vás se teď usmívá, ale pravda je taková, že v zahraničí se jedná o naprosto běžnou praxi. Podívejme se třeba na Londýn – Stansted nebo Milán – Bergamo. Podobných příkladů bychom našli spoustu.

Rozhodně to tedy není tak, že by „Kolovratník“ chtěl nařizovat nebo ubírat lety pražskému letišti. To je nesmysl, který mohou šířit pouze neodborní novináři, nebo ti, kteří úmyslně lžou. Bohužel i takovéto nesmysly jsem minulý týden četl. Souhlasím ale s jedním – musíme najít takový ekonomický model, který zajistí hospodářskou soběstačnost letiště v blízké době, a jsem přesvědčený, že to není nic nemožného. Je potřeba zmínit, že loňské výsledky mohly být lepší, pokud by nedošlo k uzemnění letadel Boeing a navíc v důsledku toho i ke zrušení pravidelné linky do Londýna.

Martin Kolovratník

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.