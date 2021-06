Kolovratník (ANO): S kompromisem souhlasí všichni hráči na železničním trhu

reklama

Děkuji za slovo. Teď v roli zpravodaje. Za prvé chci, kolegyně, kolegové, strašně moc poděkovat za to, že se nám povedlo ten tisk předřadit. Dneska je totiž poslední okno pro to, abychom ho reálně stihli projednat pak i ve třetím čtení v červenci, případně u nějakých vratek, návrhů ze Senátu se k němu ještě vrátit v září. A ta situace je opravdu kritická, se vší vážností kritická, protože tento zákon je jednou ze dvou částí, takových velkých částí balíčku. První byl tzv. tržní pilíř prostředí drah, který jsme tady v tomto volebním období diskutovali, vyřešili a přijali v roce 2019. Možná si budete pamatovat, tam se řešily problémy soukromých dopravců, vztahů dopravců mezi sebou navzájem, pronájmu u vleček, kolejí, zařízení, služeb apod. a přijali jsme ho.

A tady ten druhý, ta druhá část se jmenuje technický pilíř. On do sebe implementuje naprosto zásadní věci, jako je třeba schvalování drážních vozidel pro provoz ze strany drážního úřadu. A vláda ho sem doručila před rokem 24. června a lhůta pro implementaci, abychom toto mohli dělat a realizovat, uplynula 31. října 2020. Takže jsme půl roku po lhůtě, kdy to mělo být přijato, a opravdu pokud by se to v tomto volebním období nestihlo, tak by byl vážný problém pro železnici, pro rezort i v otázkách bezpečnosti, schvalování nových vozidel, mezinárodních vztahů, závazků atd. Takže díky za to. To je ad jedna.

Ad dva, k hospodářskému výboru, k projednání. Věnoval se mu 5. února 2021 a mluvil o tom v zastoupení pan ministr. Vydal zmíněné pozměňovací návrhy 912/2. Při tom projednání na hospodářském výboru asi rezonovala nejvíc dvě témata. První byla tzv. přetížená dráha - moment, kdy přídělce kapacity, Správa železnic už nemá kapacitu pro žadatele. Typicky se to stává na prvním, hlavním koridoru z Prahy na Pardubice, Českou Třebovou a na Moravu. Já jsem tam připravil na hospodářský výbor poměrně radikální návrh, který upřednostňoval v určitých momentech osobní dopravu na úkor nákladní. Způsobilo to poměrně velké zděšení v sektoru. Dohodli jsme se tehdy, že ho nebudeme přijímat a nebyl přijat na hospodářském výboru, a chci vám povědět, že se povedlo najít musím říct perfektní kompromisní rozumné řešení, se kterým souhlasí všichni hráči na železničním trhu, jak osobní, tak nákladní, tak soukromí, tak národní dopravci, také Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře. Je to institut tzv. specializované infrastruktury a představím ho ne v tomto slově, ale až v obecné rozpravě jako autor.

A druhé velké téma hospodářského výboru byla tzv. konzervace dráhy, která v tuto chvíli tedy je výborem přijata. Jako zpravodaj k ní víc mluvit nebudu, a to z toho důvodu, že sám osobně jsem připravil návrh, který už je projednán a je v souladu a je mnohem mírnější, představím ho v rozpravě a vím, že kolegové, pan poslanec Polanský, také k této problematice má co říct a určitě poví.

Takže jak jsem řekl, je za vteřinu dvanáct. Děkuji za toto druhé čtení. Za chvíli si v rozpravě probereme ty naše návrhy. Předpokládám, že hospodářský výbor se tomu bude věnovat příští týden ve středu tak, abychom třetí čtení, finální schválení zákona zvládli na červencové schůzi.

Děkuji za pozornost.

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



