Kolovratník (ANO): Vládní tanečky okolo spotřební daně u nafty

reklama

Vládní tanečky okolo spotřební daně u nafty

Chaos a nejistota. Přesně to jsou věci, na které si velmi často stěžují občané, podnikatelé a paradoxně někdy i dokonce samotní členové Fialovy vlády. Ani pro mě osobně není mnohdy jednoduché se ve vládní politice vyznat. Vláda jedná impulsivně a bez hlubšího zamyšlení. Jedinou jistotou proto zůstává absolutní nejistota. Protože to, co platí dnes, zítra již platit nemusí.

Jedním z těchto případů je snaha vlády předčasně zrušit snížení spotřební daně na naftu. Pojďme ale hezky popořadě. Když loni v únoru Rusko zcela bezostyšně a bez jakéhokoliv legitimního důvodu napadlo Ukrajinu, byl to pro všechny šok. Vždyť téměř nikdo si nedokázal představit, že by k něčemu podobnému mohlo v dnešní době dojít.

V důsledku agrese došlo mimo jiné i ke zdražení pohonných hmot, jejichž ceny překročily „magickou hranici“ 50 korun za litr. Připomínám, že již v té době jsme měli v Česku dvoucifernou inflaci a Fialova drahota řádila v plné síle. Jak už bývá dobrým zvykem, premiér i v tomto případě zvolil strategii mlčení a čekal, dokud se problém sám nevyřeší. To se ovšem nedělo a kvůli tomu se inflační spirála roztočila na plné obrátky.

Byť sice pozdě, ale nakonec přeci jen vláda vyslyšela naše volání po řešení a rozhodla se dočasně snížit spotřební daň u nafty o 1,5 Kč na litr. Nejdříve do konce září 2022 a posléze až do konce letošního roku. Teď ovšem ta stejná vláda přichází s návrhem na zrušení tohoto snížení…

Přiznám se, že mi to tak trochu připomíná scénu z pohádky Pyšná princezna, kdy král Miroslav odvolával, co odvolal a sliboval, co slíbil. V konečném výsledku totiž vlastně nikdo nerozuměl už vůbec ničemu. Jak typické i pro tuto vládu. Ta něco slíbila, podnikatelé se tomu přizpůsobili a teď to ta stejná vláda v důsledku svého nezodpovědného přístupu ke státní kase odvolává.

Ačkoliv mám pro tento krok jisté pochopení, tak si vláda zkrátka nemůže dělat to, co si usmyslí. Jednání státu musí být předvídatelné a nemůžeme měnit zákony podle toho, jak se zrovna premiér nebo ministr financí vyspí. Hnutí ANO ovšem vždy bylo racionální opozicí, a ačkoliv s tímto návrhem nesouhlasíme z výše zmíněných důvodů, jsme otevřeni udělat s vládní většinou kompromis.

Osobně jsem proto podal pozměňovací návrh, podle kterého by došlo ke snížení spotřební daně o 50 haléřů namísto úplného zrušení. Stát tak dodatečně navýší své příjmy a současně dodrží svůj slib slevu zachovat do konce roku. Uvidíme, zda se vládní většina k tomuto návrhu postaví zodpovědně a nepopře opět sama sebe.

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kolovratník (ANO): Chci panu ministru Stanjurovi trochu ulehčit život „Tak tam nechoďte.“ Pravěk? Ne, rok 2019. Co bude s cenami jídla To si pomohli, učitel bude řídit zemědělství. Smích vzdělání Výborného, ale Pekarová ho chválí Kolovratník (ANO): Měli jste mít mnohem větší ambice aneb Kdo nic nedělá, nic nezkazí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.