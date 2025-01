Komínek (KSČM): Jsem hrdý na to, že jsem tuto loutku a automat na podpisy nevolil

Jsem hrdý na to, že jsem tuto loutku a automat na podpisy nevolil! Čím víc se Pavel vyjadřuje, tím je to horší, a víc a víc jsem přesvědčený, že říká, co mu někdo předem důkladně připravil Nepřesvědčivý, bez emocí a samozřejmě provládní, jak jinak!

Jediné pozitivum to má. Prezident nemá žádné rozhodovací kompetence, protože to by bylo ještě větší peklo, než to, co dělá Fialova vláda! Co je ovšem daleko více zarážející, tak to, jak ho chválí všichni provládní politici a jak on tuto vládu obhajuje.

Pavel varuje před těmi, kdo v letošních volbách chtějí uspět jen na základě planých slibů a prostoduchých hesel. Přitom to byla Fialova vláda, která před volbami lhala, a když se dostala k moci, tak všechny sliby pošlapala!

No a vyjádření vládních politiků, že se Pavel snaží uklidnit situaci a náladu před těmi, kdo tady šíří špatnou náladu, je směšné. Vždyť to je přece tato vláda, která tu špatnou náladu vytváří!

Tak se držte a uchovejte si zdravý rozum a úsudek o všem, co slyšíte.

Jaroslav Komínek KSČM



