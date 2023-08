Komrsková (Piráti): Prahu je především potřeba spravovat na základě dat, ne dojmů

reklama

JAK JE TO S KROPENÍM ULIC V PRAZE? Pojďme se na to podívat.

Prahu je především potřeba spravovat na základě dat, ne dojmů.

Ulice potřebují v extrémních vedrech ochladit, to je jasné. Samotné kropení ale nemá na jejich ochlazení prakticky žádný vliv. Preferujeme dlouhodobá, funkční a udržitelná řešení před plošným kropením, které se mnohdy rovná spíš vylévání milionů korun na ulici. Voda je navíc vzácná komodita, se kterou by se nemělo zbytečně plýtvat.

K čemu je pak takové plošné kropení dobré? Cílem je snížit prašnost a výskyt přízemního ozonu, k čemuž nebyl poslední dny důvod, protože nebyl překročen povolený limit. K plošnému kropení jsme přistoupili během léta od 9. července čtyřikrát, nejde nám totiž o to mít efektní turistickou atrakci s mobilními vodotrysky, když navíc podle meteorologických dat ČHMÚ má od zítřka pršet asi týden v kuse.

Omezováním plošného kropení také reagujeme na opakované a oprávněné stížnosti občanů, kteří upozorňují na možné plýtvání pitnou vodou v dobách extrémního sucha. Pravidelně však probíhá mnohem účinnější a šetrnější tlakový splach vozovek, který odstraňuje nečistoty a zdroje prašnosti z komunikací do odvodňovacího systému uličních vpustí.

To dle potřeby provádíme minimálně dvakrát týdně, někde i denně, a to především v horkých dnech. Spotřeba vody je tak vzhledem k využívání řízeného tlaku ve srovnání s kropením mnohem nižší, a tedy s ohledem na životní prostředí i vhodnější. V minulosti bylo kropení ulic trendem, od kterého se nyní ustupuje, finanční prostředky směřujeme jinam, a to právě do masivního rozvoje modrozelené infrastruktury a nových stromořadí.

To je totiž přístup na základě dat, měření a dlouhodobých účinků. V tomto volebním období ostatně dosázíme 1 milion stromů. Všichni totiž chceme Prahu, kde se dobře žije a kde se dá plnohodnotně fungovat navzdory citelné klimatické změně, ovšem řízenou logicky a udržitelně bez plýtvání zdroji.

