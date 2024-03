Konečná (KSČM): Vládní sebranka si určitě nemůže stěžovat

reklama

Vládní papaláši začali bezostyšně tvrdit, jak je vše fajn… madam Pekarová se nechala slyšet, jak jsme krizi krásně zvládli. No - jak kteří…

Vládní sebranka si určitě nemůže stěžovat, korýtka byla plná, “zapomenuté” peníze se ukládaly v pochybných kampeličkách, na ministerstvech se dělaly večírky za statisíce z peněz občanů, poradci dostávali tolik, co nikdy předtím… Ale občané přišli o třetinu svých úspor (pokud nějaké měli), pracující zažili propad mezd, který tady 35 let nebyl, a že je nyní inflace dvě procenta? To je, prosím pěkně, tím, že zboží je u nás už tak drahé, že jakýkoli další růst už by byl neúnosný.

K hodnocení je toho ale mnohem víc!

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

