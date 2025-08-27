Kordová Marvanová: Není vše zalité sluncem, jak je tady prezentováno

Vážený pane předsedající, pane předsedo, vážené senátorky, vážení senátoři,
já si dovolím tady vystoupit. Vlastně už vloni jsem vystupovala k problematice ÚOHS. A myslím si, že není vše zalité sluncem, tak jak je tady prezentováno. Je třeba konstatovat, že v činnosti ÚOHS je obrovské množství nedostatků. A poukazují na to nejen nevládní organizace v čele s Transparency International v České republice, ale promítá se to i do hodnocení, do velmi nelichotivého hodnocení, na jakém místě žebříčku korupce je Česká republika.
A vláda, současná vláda slíbila reformu, která měla být schválena. Dokonce se dostala i na vládu v nějaké osekané podobě, ale byl to právě předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který jakoukoli reformu sabotoval. Dokonce na České televizi běžel pořad Reportéři, kteří odhalil, že se pan předseda ÚOHS domlouval, respektive požadoval nebo navrhoval, spojil se s dotčenými úřady, které zpracovávají připomínky v rámci tedy vládního, vnějšího připomínkového řízení, takže byla vznesena celá řada připomínek.
A to, co je hlavní, je – prostě ta reforma nepochybně byla v plánu této vlády, ale jestliže se proti této reformě staví přímo vedení toho úřadu a doslova to vlastně sabotuje, toto úsilí, přičemž ta reforma měla přece jenom omezit tu autokratickou moc jako jediného člověka, pana Mlsny, který je předsedou ÚOHS, tak je to vlastně – on je ve střetu zájmů a blokuje reformu, která by byla žádoucí. A která by byla žádoucí nejen z hlediska boje proti korupci, ale třeba i z hlediska toho, aby tady pružně byly posuzovány veřejné zakázky, aby tady výkon činnosti tohoto velmi důležitého, stěžejního úřadu probíhal prostě transparentně, efektivně po vzoru jiných úřadů ve světě.
Je to skutečně ostuda. Je i ostuda, že prostě vláda tady vlastně narazila na naprostou neochotu úřadu, který je podřízen, ale má své nezávislé postavení. Já jsem to tady chtěla říct. Já z toho důvodu nebudu hlasovat, nepodpořím vzetí na vědomí. Já si myslím, že kritický přístup byl na místě. Ale to neznamená, že některý z výborů, kterému by to příslušelo, by se neměl tímto zabývat.
K tomu bych chtěla vyzvat, ať je to třeba hospodářský výbor, ÚPV, další výbory, pod které to spadá, aby prostě to neskončilo u toho, že žádná reforma nebude a všechny problémy, které se ÚOHS týkají – podezřelých zakázek, navázání na lobbistické skupiny, tak že zůstanou neřešeny. Myslím si, že ta reforma je naprosto nezbytná. Já tady mám i stanoviska Transparency International, ale i celé řady dalších organizací a mezinárodních institucí.
Ve výroční zprávě jsem si vlastně o těchto problémech nepřečetla vůbec nic. Takže já jsem chtěla vystoupit tady s touto kritikou, aby to zaznělo, a požádat vás, kolegové, o to, aby opravdu se někdo z kompetentních výborů na to zaměřil, protože bez toho ekonomika třeba tady nebude fungovat a nepodaří se nám se pohnout výš v žebříčku zemí, které skutečně reálně bojují s korupcí.
Děkuji.
