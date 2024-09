Kordová Marvanová: Pojistka advokáta se nevztahuje na trestnou činnost

Dnes začíná velmi důležitá schůze Poslanecké sněmovny, na které má být projednána novela zákona o advokacii. Už skoro rok se snažím spolu s klienty kauz zpronevěr advokátních úschov Kauza Suková a kauza Century dosáhnout toho, aby konečně oběti této trestné činnosti nezůstávaly bez pomoci a neopakovaly se případy milionových škod při prodeji nemovitostí.

Anketa Chcete, aby se prezident Pavel ucházel o druhé volební období? Chci 4% Nechci 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 32080 lidí

Za posledních patnáct let škody přesahují miliardu korun! Příčina je jednoduchá. Na rozdíl.od klientů bank nebo cestovních kanceláří advokátní úschovy nejsou dosud teměř vůbec zákonem regulovány a zabezpečeny před trestnou činností. Jakmile peníze z úschovy zmizí, klient nedostane nic, protože pojistka advokáta se nevztahuje na trestnou činnost.

Je absurdní, že toto je stále možné, i když na to už víc než pět let upozorňuje Finanční analytický úřad. To by se mohlo konečně změnit. Ministerstvo spravedlnosti České republiky to po dlouhodobém tlaku a obrovském úsilí okradených klientů chce změnit. Doufejme, že se to podaří a poslanci to podpoří. Byl by to důležitý krok pro oběti trestných činů.

JUDr. Hana Kordová Marvanová BPP



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky