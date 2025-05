Kordová Marvanová: Systém pomoci lidem v bytové nouzi nemáme

Vážené senátorky, vážení senátoři,

já jsem se přihlásila, nedalo mi to v reakci na tři vystoupení, která tady byla. Nejdříve ctěných kolegů senátorů, pana senátora Holáska a pana senátora Lochmana. Oba jsou členové podvýboru pro bydlení a já musím vyzdvihnout přesně to, co oni říkali. My se věnujeme tomu, že tento zákon je jeden ze střípků a klademe důraz i na vytváření nových, dostupnějších bytů a celého programu podpory, oba to tady zdůrazňovali, dostupného družstevního bydlení. To právě pomůže pak i střední vrstvě. Ale to neznamená, že bychom měli odmítat nástroj, který pomůže lidem v bytové nouzi, toto je zákon o sociálním bydlení.

Takže já jen děkuji, souhlasím přesně s tím, co kolegové říkali. Pokud jde o širší dostupnost bydlení, k tomu jsou jiné nástroje. A my se jim chceme věnovat v rámci podvýboru pro bydlení, který zřídil sociální výbor. Já děkuji za podporu sociálního výboru a panu předsedovi sociálního výboru, panu senátorovi Kantorovi, protože práce je před námi hodně. Ale jak říkám, tento zákon je jeden bod do skládačky. A podle mě bychom ho odmítat neměli, přestože k němu byly vzneseny výhrady.

A já jsem se přihlásila zároveň, když tady vystupovala paní senátorka Jana Mračková Vildumetzová, prostřednictvím pana předsedajícího, a chtěla jsem reagovat na její vystoupení. Já její vystoupení samozřejmě chápu, je to vystoupení z opozičních lavic. Paní senátorka tady reprezentuje někoho, kdo u vlády není. Já se na to dívám nestranně, tedy myslím si, že se na to dívám nestranně s dlouhodobou zkušeností s bytovou politikou. A aplikace tohoto zákona, který máme na stole, bude oříškem pro každou vládu.

JUDr. Hana Kordová Marvanová BPP



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Je to pro tuto vládu obtížné to potom zavést do praxe, pro jakoukoli budoucí vládu. Takže já se na to dívám v tomto smyslu shovívavě, ale klíčové je, aby municipality, tedy obce, města, měly podporu pro implementaci toho zákona. A tady jsem chtěla zdůraznit, že nevím, jak ostatní kolegové, ale já jako předsedkyně podvýboru pro bydlení a členka sociálního výboru jsem se podrobně seznámila, přímo jsem oslovila Svaz měst a obcí.

Svaz měst a obcí nám poslal ty poslední připomínky. My jsme je projednávali na kulatém stolu, který byl na začátku dubna, který jsme pořádali podvýbor pro bydlení společně s výborem pro veřejnou správu s paní senátorkou Rajchmanovou. Na tomto kulatém stolu vystoupil zástupce Svazu měst a obcí, který vyjádřil podporu tomu zákonu. A výhrady směřovaly zejména k tomu, že v Poslanecké sněmovně pak byla předloha podstatně změněna komplexním pozměňovacím návrhem. Proto jsme se zaměřili potom na jednání podvýboru pro bydlení, který byl v květnu, kam jsme přizvali i zástupce ministerstva, potom i na výboru sociálním, na to, abychom se vypořádali se všemi připomínkami Svazu měst a obcí.

Anketa Premiér Fiala se omluvil voličům za zvýšení daní. Nevěděl prý, že bude válka. Přijímáte jeho omluvu? Přijímám 2% Nepřijímám 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9934 lidí

Já to tady říkám, protože pokud nás sledují, ten přímý přenos, občané, tak by mohl vzniknout dojem, že jsme se připomínkami obcí nezabývali. Opravdu to tak není. Já osobně jsem jednala se Svazem měst a obcí, s paní ředitelkou Vladykovou, byli pozváni na všechna tato jednání. A stejně tak jsme přizvali k jednání zástupce sdružení tajemníků městských a obecních úřadů. To jsou velmi kompetentní lidé, kteří řídí úřady a v rámci nich budou vznikat v některých ORP kontaktní místa. A všichni vyjadřovali názor, škoda, že paní senátorka Mračková Vildumetzová nebyla třeba na podvýboru pro bydlení, na kulatém stolu, tak opravdu děkovali, že se my, senátoři, důkladně připomínkami zabýváme. A to nejen obecně. Ale my jsme brali jeden bod po druhém a kladli jsme dotazy zástupcům ministerstva, kteří body vysvětlovali.

A já uvedu dvě věci, kterým jsme se věnovali, které byly nejvíce připomínkovány. Tady to mám ze stanoviska Svazu měst a obcí, že kritizovalo, že komplexní pozměňovací návrh přijatý ve sněmovně snižuje počet kontaktních míst jen na 115 ORP, čili kontaktní místa nebudou ve všech ORP. Mně to také připadalo problematické, jak zní stanovisko Svazu měst a obcí. Dokud jsme se ale nedozvěděli, že je zase řada měst, která nechtějí ta kontaktní místa. A že v tuto chvíli běží proces, všechny obce ORP dostaly dopis od MMR, aby se ještě přihlásily a mohly by být zařazeny mezi kontaktní místa.

Takže ta připomínka Svazu měst a obcí relevantní byla, ale když jsem zjistila, že kdybychom to změnili, tak bychom zase šli proti vůli řady měst a obcí, které to tam nechtějí, protože říkají: „My to tady nepotřebujeme, my ten problém nemáme nebo ho řešíme jen v rámci samosprávy.“

Já ctím princip subsidiarity. Já si myslím, že máme prostě vycházet z připomínek nejen Svazu měst a obcí, ale i jednotlivých měst, jednotlivých obcí. Takže proto jsme se třeba s touto připomínkou vypořádali tak, že jsme si to vysvětlili a že pokud se další města a obce přihlásí do systému, tak vznikne ne 115 kontaktních míst plus ve 22 městských částech hlavního města Prahy, ale těch kontaktních míst vznikne více.

Potom jsme se vypořádávali třeba s připomínkou, aby nevznikal obchod s chudobou, vyloučené lokality. Měli jsme na podvýboru pro bydlení i na sociálním výboru zástupce sdružení tajemníků, konkrétně z měst Karviná a Kladno, kde to je obrovský problém. Aby nevznikaly vyloučené lokality. Protože už dnes se s tím potýkají a kvete tam obchod s chudobou. Bylo nám vysvětleno ministerstvem, že sice zákon tam nemá dostatečné pojistky, ale má vzniknout buď metodický pokyn nebo prováděcí předpis, který by měl upravovat pravidla, aby se toto vyloučilo.

Prostě my jsme na konkrétní výhrady dostali konkrétní odpovědi, z nichž vlastně vyplývá, že zákon jen první krok. Jak se říká: „Das ist nur die erste Phase.“ Víte koho cituji, tady se dívám na pana senátora Smoljaka. To je můj opravdu oblíbený bonmot, protože toto je první krok k vybudování systému péče o lidi v bytové nouzi. Já tam vidím spoustu úskalí, ale to sebelepším zákonem nebo pozměňovacími návrhy nejsme schopni teď předvídat, jak to v praxi bude fungovat.

Proto vlastně při zvážení všech pro a proti jsme zformulovali na výboru pro dál a potom si to osvojila i paní zpravodajka, garanční výbor i výbor pro sociální politiku, tak si osvojili doprovodné usnesení. A je to podobný postup, jako když jsme přijímali ten zákon o superdávce. Také jsme tam, to na návrh pana zpravodaje, pana senátora Kantora, předsedy sociálního výboru, tak přijali doprovodné usnesení, ze kterého vyplývá, že prostě musí být sledována aplikace toho zákona, protože se mohou objevit problémy.

A tady je to to samé. Proto tedy pléduji za to, abychom ten zákon podpořili, ale schválili doprovodné usnesení, protože ministerstvo opravdu, bude-li zákon schválen, od druhého dne musí sledovat to, jestli funguje spolupráce třeba s úřady práce, to je úzké místo, o kterém mluvila paní senátorka Mračková Vildumetzová. Jestli obce mají všechny prováděcí předpisy. Já bych si to představovala, že budou mít na ministerstvu horkou linku. Opravdu v podstatě každý pracovní den, tak aby poskytovali veškerou součinnost obcím, těm ORP a podobně a reagovali na ta úskalí.

To není žádná ostuda, když se úskalí objeví. Ostuda by byla, kdyby ty obce prostě v tom zůstaly samy. A my jsme jim přislíbili na jednání podvýboru pro bydlení, na sociální výboru, a já to říkají jako předsedkyně podvýboru pro bydlení, my prostě je budeme oslovovat, uděláme zasedání s nimi, jestli mají nějaké problémy. A pokud budou mít, tak můžeme tady udělat veřejné slyšení, kulatý stůl, tlačit na ministerstvo, aby okamžitě ty věci se řešily. Takže za těchto podmínek já ten zákon podporuji. Žádná jiná varianta není na stole. A máme tady obrovský dluh, že nemáme systém pomoci lidem v bytové nouzi.

Děkuji.