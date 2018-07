Koruna Česká, Konzervativní strana a Klub angažovaných nestraníků podporují hnutí Brno Plus

SPOLEČNÉ TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ tradičně spolupracujících politických subjektů:

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska),

Konzervativní strana a

Klub angažovaných nestraníků

(dále jen „Prohlašující politické subjekty")

Prohlašující politické subjekty,

které v současné politické situaci, vyznačující se mj. oligarchizací politických institucí stejně jako nárůstem extremismu a populismu všeho druhu vč. nepřijatelné společenské revitalizace komunistických sil, dlouhodobě podporují vládu zákona a návrat úcty k lidem, společenství a majetku a legitimním zájmům, se rozhodly navázat na dlouhodobou osobní spolupráci opírající se o uvedené hodnoty, a proto v nadcházejících volbách do Zastupitelstva města Brna podporují hnutí Brno Plus,

Prohlašující politické subjekty:

staví na důvěře vybudované letitou osobní spoluprací s představiteli hnutí Brno Plus,

podporují programové teze Brno Plus, jež shledávají souladnými s vlastními programy a zejména zájmy obyvatel města Brna,

doplní podporu Brno Plus společnou nominací ing. Kristiny Holíkové - členky Předsednictva Konzervativní strany na kandidátku tohoto hnutí a spoluprací s hnutím Brno Plus ve volbách do zastupitelstev městských částí města Brna.

Konzervativní strana, Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) a Klub angažovaných nestraníků tedy vyzývají své členy a příznivce v Brně, aby v letošních podzimních volbách do Zastupitelstva města Brna volili kandidátku Brno Plus, do zastupitelstev brněnských městských částí aby volili ty kandidátky, na kterých se bude Brno Plus podílet, a aby totéž doporučili svým přátelům a známým.

Za politickou stranu: Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Mgr. Petr Nohel, Ph.D. - předseda a MVDr. Jiří Čížek - moravský zemský hejtman

Za politickou stranu: Konzervativní strana

RNDr. Jan Kubalčík, Ph.D. - předseda a RNDr. Svatopluk Kalužík - předseda MS KONS Brno

Za politické hnutí: Klub angažovaných nestraníků

Ing. Jiří Domlátil - předseda a Ing. Miroslav Matějka - místopředseda

autor: PV