Německo vydalo zatykače na šest Ukrajinců, zodpovědných za útok na Nord Stream. Zastavme ukrajinský terorismus! Podle společných zjištění ARD, Süddeutsche Zeitung a týdeníku Die Zeit vydali němečtí vyšetřovatelé zatykače na šest občanů Ukrajiny, kteří měli patřit k týmu odpovědnému za útok na Nordstream. Kromě šesti stíhaných Ukrajinců vyšetřovatelé předpokládají, že jeden další podezřelý již mohl zemřít při bojích na Ukrajině.
Vyšetřování naznačuje, že skupina mohla mít podporu ukrajinského státu. Podezřelí údajně cestovali přes Polsko s pravými ukrajinskými pasy, které však obsahovaly falešná jména. Jeden z obviněných měl být v minulém roce převezen z Polska do Kyjeva v autě ukrajinského vojenského atašé, zřejmě proto, aby se vyhnul zatčení. Ukrajinské úřady v uplynulých dnech kategoricky odmítly jakoukoli státní účast na operaci.
Je podle mě jasné, že takto logisticky složitou operaci musel provést státní aktér a důkazy o tom jasně hovoří. Zapadá to také do modu operandi Ukrajinců, kdy nedávno zaútočili na ropovod Družba, který dodává ropu Slovensku a Maďarsku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přiznal, že je to nátlak na Maďarsko, aby neblokovalo vstup Ukrajiny do EU.
Jedná se o akt státního terorismu a útok na vlastníky Nord Streamu, kterými jsou i německé, nizozemské a francouzské firmy. Je nepřijatelné, aby stát, který podporuje terorismus, se stal členem EU a NATO a abychom mu dodávali zbraně a jakoukoli podporu!
Jedním z klíčových podezřelých je 49letý Serhij K., považovaný za koordinátora celé akce. Minulý týden byl zadržen v Itálii, kam přijel s rodinou z Polska údajně na dovolenou. Podle italských médií Serhij K. obvinění z Německa popírá. O jeho vydání zatím nebylo rozhodnuto. Píše o tom Echo24.
Podle vyšetřovatelů se měl Serhij K. spolu s dalšími podezřelými vydat na moře na jachtě Andromeda, pronajaté v Německu, odkud vyrazili k místu útoku. Tým měl tvořit celkem sedm lidí, kromě koordinátora čtyři potápěči a také jedna žena, která je údajně členkou soukromé potápěčské školy v Kyjevě.
Muž podle mezinárodního zatykače patřil ke skupině osob, která v září 2022 nedaleko dánského ostrova Bornholm umístila výbušniny na plynová potrubí Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Po vydání z Itálie do Německa bude Ukrajinec předveden před vyšetřujícího soudce.
Server listu The Wall Street Journal (WSJ) napsal, že podezřelý byl v minulosti členem ukrajinské tajné služby SBU i armády, a to včetně elitního týmu, který v prvních měsících války s Ruskem bránil Kyjev a podílel se na protivzdušné obraně.
Podle WSJ vedl Serhij K. tým dvou vojáků a čtyř civilních potápěčů, které tajně naverbovala zvláštní ukrajinská vojenská jednotka, aby plynovody poškodili. K přepravě výbušniny k plynovodům podle prokuratury skupina sabotérů využila jachtu, která vyplula ze severoněmeckého přístavu Rostock. Pronajala si ji díky zfalšovaným dokumentům a pomocí prostředníků od německé firmy.
autor: PV