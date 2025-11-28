Majerová (Trikolora): Migrace stojí Německo přes 700 miliard

MIGRACE stojí Německo přes 700 miliard a zemi nepřispívá. Cizinců v zemi nezastavitelně přibývá. Chceme zastavit nelegální imigraci!
Enormní zátěž pro rozpočet Německa představuje péče o miliony migrantů. Výdaje spojené s běženci vzrostly od roku 2014 o plných 40 % na částku 28,4 miliardy eur (703 miliardy korun) v loňském roce. Jednotlivé spolkové země vydávají 6,7 miliardy eur (164 miliard korun), které jdou na sociální dávky pro žadatele o azyl. Je to o 179 % více než v roce 2014. Informovaly o tom Novinky.
V Německu je po Ukrajincích nejvíce žadatelů o azyl ze Sýrie. V zemi už občanská válka skončila, ale běženci z této blízkovýchodní země se k návratu do vlasti nemají. Naopak, do Německa jich proudí čím dál tím víc.
Kancléř Merz chce zahájit masivní deportace, ale ty rozhodně stačit nebudou. To je také důvod, proč se tento týden objevil na německé politické scéně nápad, že by země měla zvýšit platbu za dobrovolný návrat do vlasti. Dosud vyplácí 1000 eur (zhruba 25 tisíc korun) na osobu plus cestovní náklady, maximálně ale 4000 eur pro rodinu (100 tisíc korun).
Od konce občanské války a útěku Bašára al-Asada se do vlasti vrátil asi milion Syřanů, ale z Německa téměř nikdo. Z více než 947 833 Syřanů, kteří jsou v této zemi, se od letošního ledna do října vrátilo pouze 2869 lidí. Ti dostali na cestu kapesné ve výši 1000 eur/osoba, maximálně 4000 eur/rodina. Ve stejném období (leden až říjen 2025) požádalo v Německu o azyl 20 735 Syřanů. Je jich sedmkrát více, než kolik jich prošlo programem dobrovolných odchodů.
Od zastavení deportací v roce 2012 nebyli do vlasti vyhoštěni žádní Syřané. To by se mělo v nejbližší době změnit. Ministr vnitra Alexander Dobrindt (CSU) vyjednává s novým vedením Sýrie o regulérních deportacích zejména zločinců.
Migrace německé ekonomice příliš nepomohla. „Mnoho uprchlíků přišlo bez potřebné kvalifikace a integrace na trh práce je velmi pomalá,“ uvedl ekonom Wido Geis-Thöne z Německého ekonomického institutu. I když nastal určitý pokrok, například u syrských lékařů, mnoho z nich nadále žije ze sociálních dávek (480 tisíc pobírá příspěvky). Stálé zaměstnání, z něhož se odvádějí příspěvky na sociální zabezpečení mělo k letošnímu dubnu 249 730 Syřanů (k dubnu 2025).
Na konci loňského roku žilo v Německu 975 060 Syřanů, 64 procent z nich byli muži, průměrný věk 28 let. Následuje Afghánistán s 348 tisíci uprchlíky (65 procent mužů).
Nová vláda ANO, SPD a Motoristů chce zpřísnit azylovou a migrační politiku. Zavedeme politiku nulové tolerance vůči nelegální migraci.
Odmítneme migrační pakt Evropské unie a přijmeme nový zákon o migraci a azylu. Nový zákon o azylu bude jasný a spravedlivý — azyl bude udělován pouze ve výjimečných, přesně definovaných případech. Migrační politika bude reflektovat potřeby trhu práce a bezpečnostní zájmy České republiky.
Nebudeme tolerovat trestnou činnost cizinců. Posílíme pravomoci policie a cizinecké správy, zpřísníme pravidla pro pobyt cizinců a zajistíme rychlé a důsledné vyhošťování pachatelů trestných činů z území České republiky.
Stát musí mít plnou kontrolu nad tím, kdo na jeho území pobývá a zda respektuje naše zákony.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV