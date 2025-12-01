Zwyrtek Hamplová: Je to o práci, ne o politice

01.12.2025 12:12 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vstupu do senátorského klubu ANO

Foto: Jana Zwyrtek Hamplová
Popisek: Jana Zwyrtek Hamplová

O tu nám jde hlavně. Mou prioritou je samospráva, hlavně lepší zákony pro ni a výrazná podpora starostek a starostů v praxi. S klubem jsme se na tom zcela shodli. Veřejné právo je můj obor v advokacii a vzdělávání radnic déle než 25 let a chci ho tematicky přenést na půdu parlamentu. Obce a města si to zaslouží.

Tak už to běží… Samozřejmě “mírně” jinak, ale jak jinak… Žádné roční odmítání totiž nebylo, naopak, už před rokem mne klub ANO výrazně podpořil namísto některého svého člena do ústavněprávního výboru Senátu a sedli jsme si spolu v senátorských lavicích. Intenzivně také probíhala celý rok komunikace a spolupráce, jak v Senátu, tak na komunální úrovni. Ostatně tak, jak pracuji pro řadu jiných starostů v obcích a městech bez ohledu na jejich členství kdekoli. Jde vždy o věc.

Tentokrát inicioval oživení mého vstupu klub, a já to uvítala. Jeho servis mi toho umožní více připravit právě pro obce a města, protože je to velmi potřeba, a podporu pro témata samosprávy mi klub přislíbil.

Na tom všem nic nemění fakt, že zůstávám nezávislou, což je mou podstatou, a to klub zase akceptuje. Já klubu zase poskytnu důležité právní zázemí, a vzájemně si tak hodně pomůžeme. To jsme si ostatně tento rok plně otestovali neformálně, a jednomyslným přijetím tak tyto dny jasně deklarovali. Je to tedy hlavně o práci, ne o politice.

Chápu, že to způsobilo trochu nervozitu a neklid.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
Psali jsme:

Zwyrtek Hamplová: Prostě si rozdělili role a jedou
Zwyrtek Hamplová: To v pátek před domem Rajchlových nebyli lidi
Zwyrtek Hamplová: Hayato Okamura by měl položit mandát
Zwyrtek Hamplová: Petr Fiala se zbláznil?

Článek obsahuje štítky

klub , Senát , Zwyrtek Hamplová

