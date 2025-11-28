AOPK ČR: Ráj obojživelníků díky 13. dělostřeleckému pluku Jaselskému

Na první pohled by se mohlo zdát, že vojenský výcvik a ochrana přírody nejdou dohromady. Nejen v Brdech, ale i na jiných místech se ukazuje pravý opak.
Na vojenském cvičišti Felbabka se díky aktivitám 13. dělostřeleckého pluku "Jaselský" daří zachovat unikátní bezlesí, které by jinak postupně zarostlo, a přišli bychom o celou řadu vzácných druhů. Pojezdy vojenské techniky narušují travní porost, vytvářejí koleje, kaluže a tůně – ideální prostředí pro kuňky, čolky, listonohy i mnoho dalších obojživelníků, bezobratlých ale i rostlin. Odstranění náletových dřevin navíc umožňuje slunečním paprskům prohřát vodu, kde se na jaře vyvíjejí jejich vajíčka. Taková místa jsou pak doslova rájem obojživelníků.
Jak už jsme zmínili, nejde jen o lokality v Brdech. Podobné přírodní poklady se u nás zachovaly právě díky vojenským prostorům, které dlouhá desetiletí zůstaly mimo intenzivní zemědělské hospodaření. Nepoužívala se zde hnojiva ani pesticidy a vojenské aktivity – střelba, požáry či pojezdy techniky vytvářely tzv. disturbance (narušení). Tyto zásahy formovaly krajinu do podoby pestré mozaiky biotopů, kde vedle sebe přežívají druhy s velmi rozdílnými nároky.
Tento čtvrtek proběhly pojezdy těžké vojenské techniky na Felbabce, proto bychom chtěli touto cestou poděkovat za koordinaci aktivit a skvěle odvedenou práci 13. dělostřeleckému pluku „Jaselskému“ a Vojenským lesům a statkům ČR, s.p. za umožnění přejezdů těžké vojenské techniky bez nutnosti použití podvalů.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva