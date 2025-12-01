Trikolora: Z justice dýchá atmosféra padesátých a normalizačních let

01.12.2025 10:21 | Monitoring

Stanovisko Trikolory k odsouzení Pavla Křivky

Foto: Trikolora
Popisek: Trikolora - logo

„Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet,“ řekl kdysi George Orwell. Svoboda Pavla Křivky, někdejšího pardubického politika, byla v tom, že na sebe navlékl mikinu, na které bylo napsáno něco, co někteří nechtěli slyšet.

Jestliže za to byl Pavel Křivka odsouzen, pak v naší zemi svoboda slova není, z čehož plyne jediné. Někteří lidé, konkrétně Fialova mocenská garnitura, za to nesou zodpovědnost. To vše navzdory tomu, že Ústava České republiky svobodu projevu zaručuje.

Statní zástupce a soudce, kteří se na Křivkově odsouzení podíleli, jsou ostudou naší justice a nemají v ní co pohledávat. Z jejich postupu totiž dýchá atmosféra padesátých a normalizačních let.

Trikolora takové počínání justice odsuzuje a při první možné příležitosti se obrátí na nového ministra spravedlnosti se žádostí, aby k likvidaci svobody projevu zaujal stanovisko.

soud , svoboda projevu , Křivka , trikolora

autor: PV

