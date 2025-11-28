Celní správa: Padělky opět skončily v rukou pražských celníků

01.12.2025 7:33 | Tisková zpráva

Zboží v hodnotě přesahující 750 000 korun zadržela kontrolní skupina Odboru dohledu pražského celního úřadu.

Foto: Celní správa
Popisek: Celní správa

V pražské tržnici bylo nalezeno 31 ks zboží poškozujícího práva duševního vlastnictví dvou držitelů ochranných známek. Pracovníci Odboru dohledu pražského celního úřadu se intenzivně zabývají kontrolami zaměřenými na porušování práv duševního vlastnictví, a k zadržení padělaného zboží dochází prakticky při každé takto tematicky zaměřené kontrole. Padělky světoznámých značek se velmi často vyskytují u menších prodejců, působících v prostředí pražských tržnic a s blížícími se vánočními svátky lze očekávat vyšší četnost výskytu těchto nelegálních výrobků, ať již se jedná o obuv, textil nebo v závažnějších případech i o padělky léčiv, potravinových doplňků a potravin. Celní správa zde plní svou důležitou roli ochrany trhu a spotřebitele.

Článek obsahuje štítky

Celní správa , TZ

autor: Tisková zpráva

