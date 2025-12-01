Rajchl (PRO): Vedou stopy Jermakovy korupce i do ČR?

01.12.2025 11:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vyšetřování pravé ruky Zelenského Andrije Jermaka

Rajchl (PRO): Vedou stopy Jermakovy korupce i do ČR?
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Jindřich Rajchl

Považuji za velmi pozoruhodné, že naše mainstreamová média při zveřejňování zpráv o vyšetřování pravé ruky Zelenského Andrije Jermaka, jež vyústilo v jeho rezignaci, zcela opomíjejí jeden naprosto zásadní fakt. A to je jeho napojení na Českou republiku. Byl to totiž právě Jermak, kdo byl hlavním protějškem Petra Fialy a Tomáše Pojara při sjednávání muniční iniciativy.

Jermak byl pak patrně hlavní postavou stojící za velmi podezřelou transakcí společnosti Lviv Arsenal, jež doputovala do Pražské družstevní záložny známé též jako Fialova kampelička.

Lviv Arsenal vyčlenil na nákup munice pro minomety a tanky celkem 37 milonů EUR. Z toho 14 milionů EUR poslal právě na účet do Fialovy kampeličky napojené na čelní představitele ODS, kde se záhadně "ztratily", přičemž značnou část si odnesl jeden z bílých koňů celé této transakce v hotovosti.

Peníze zmizely, Ukrajina nikdy žádnou munici nedostala a ani po ní nepátrala. Jinými slovy oněch 14 milionů EUR působí spíše jako tzv. vratka. Spolehlivě určit komu a za co asi nyní nelze, nicméně spekulaci, že se jednalo o "poděkování" za poskytnutou finanční pomoc z peněz našich daňových poplatníků, rozhodně nepovažuji za nereálnou.

Každopádně by po nástupu nové vlády bylo na místě, aby se NCOZ spojila se svými ukrajinskými kolegy z NABU a prověřili, kam až sahaly Jermakovy prsty v České republice.

Osobně jsem přesvědčen, že až do těch úplně nejvyšších pater.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Psali jsme:

Rajchl (PRO): Lidovci strašně rádi moralizují druhé
Rajchl (PRO): Uhlí? Vlastní bohatství ničí jen blázni
Rajchl (PRO): Daň za to, když vás řídí všehoschopní hlupáci
Rajchl (PRO): Petr Pavel lže

autor: PV

