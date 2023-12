Koten (SPD): Odvaha říkat pravdu je nyní nazývána rozdělováním společnosti

reklama

Blíží se konec roku a je čas se zamyslet nad stavem naší společnosti. Myslím, že „Odvaha říkat pravdu“, je nyní nazývána rozdělováním společnosti. Dnes již legendární pohádka Nesmrtelná teta tento proces nádherně popisuje. Například pan král bez rozumu ve vedení země, kterému našeptává závist, že ano je ne, a ne je ano. Kam až to království dovede, mohl laskavý divák sledovat na štědrý den. To, kam se posune Česká republika, budeme sledovat my všichni v přímém přenosu od ledna příštího roku. Pokud také nechcete být jen za pasivně přihlížející, bude nutné přehodnotit osobní postoje a benevolenci ke konání vedení této země. Naději a návod nám dává jiná pohádka, Tajemství staré bambitky. Ferenc a Lorenc by měli být po zásluze potrestáni, nemyslíte?

