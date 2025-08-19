Po jednání o Ukrajině povyk v Německu

Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Anketa
Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?
Ministr zahraničí Johann Wadephul (CDU) se nechal v podcastu Table Today slyšet, že případné německé angažmá na Ukrajině by Bundeswehr pravděpodobně „zahltilo“. Ale pro deník Bild svou tezi poněkud poupravil a k situaci na Ukrajině se vyjádřil šířeji.
Zdůraznil, že cílem musí být, „aby se Ukrajina mohla i v budoucnu důrazně bránit ruské agresi“. Dodal, že to, co by to vyžadovalo, bude prozkoumáno „ve spolupráci se Spojenými státy“. „Je jasné, že Německo musí v tomto složitém procesu převzít vůdčí roli a odpovědnost,“ nechal se slyšet ministr.
V pořadu Deutschlandfunk zdůraznil, že Německo musí převzít odpovědnost: „Nakonec to musí jednoduše znamenat: Stojíme při Ukrajině nejen slovy, ale i činy.“ Ministrovo vyjádření převzal i veřejnoprávní rozhlas MDR.
Předseda německého obranného výboru Thomas Röwekamp (CDU) považuje nasazení německých vojáků na Ukrajinu za „pravděpodobné“. Vyloučil však větší nasazení, jako je to v Litvě.
Naproti tomu sociální demokraté, koaliční partneři kancléře Merze, kroutí nad myšlenkami německého ministra zahraničí hlavou. Volají po zapojení mírových sil OSN na Ukrajině.
Také zástupci strany Levice (Die Linke) volají po zapojení OSN.
Jan van Aken z Die Linke kategoricky odmítl jakékoli jednotky NATO na Ukrajině a místo toho žádal o mírovou misi OSN. „Omezovat se na vojáky NATO nebo bezpečnostní záruky NATO nestačí,“ řekl ve společné ranní show ARD a ZDF.
Prof. Carlo Masala z Univerzity Bundeswehru v Mnichově s odkazem na jednání mezi Francií a Velkou Británií vysvětlil, že by bylo potřeba „20 000 až 25 000 vojáků“, kteří by byli „rozmístěni kolem kritické infrastruktury na Ukrajině“ a převzali by výcvikové úkoly pro ukrajinskou armádu. Ale zdůraznil, že by nešlo o akce německých vojáků na frontové linii. „Nejednalo by se o bojové mise.“
V závislosti na tom, kolik zemí by se do spolupráce s Ukrajinou zapojilo, by bylo třeba, aby Bundeswehr nabídl do akce jednu brigádu, tedy asi 5 tisíc vojáků. „Německo by to jistě zvládlo,“ poznamenal profesor Masala. Jedním dechem však přidal varování. „Pokud nebudou existovat skutečně solidní bezpečnostní záruky, žádní Evropané tam nepůjdou.“
Vojenský expert Dr. Sebastian Bruns z Univerzity v Kielu dal najevo, že Bundeswehr není na mírovou misi na Ukrajině připraven. Má prý příliš málo personálu, příliš málo vybavení a dokonce i stálá brigáda v Litvě je podle jeho názoru pro současnou německou armádu dost velký úkol. „Musíte si dávat pozor, abyste neměli moc velké oči,“ jak se říká.
Nasazení německých vojáků bez USA přirovnal k „operaci na otevřeném srdci“.
Jenže zdůraznil, že i do takto složité operace Bundeswehr zřejmě bude muset jít. „Buď to půjdeme sami jako Evropané – nebo necháme Ukrajinu jejímu osudu.“
„Tento signál by byl pro Ukrajinu katastrofální. Nejsme Švýcarsko, Lichtenštejnsko ani Rakousko – ale velká ekonomická mocnost,“ řekl Bruns jasně. „Máme odpovědnost za mír v Evropě. Nemůžeme říkat, že by za nás měl někdo jiný tahat kaštany z ohně,“ pokračoval.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.