Koten (SPD): Vláda se snaží tu kauzu takzvaně vymlčet

Děkuji za slovo, pane předsedající.

No, tak ono je velmi složité říci něco, co zde ještě nezaznělo, ale já si dovolím asi zrekapitulovat některé ty nejsilnější momenty působení této vlády. Pokud se podíváme na jednu oblast po druhé, ať je to školství, armáda, vnitro, tak vidíme obrovský deficit ve financování těchto složek.

Ta armáda, když se podíváme na jejich platy, tak teď těsně před volbami má tedy dojít k navýšení, u složek Ministerstva vnitra má dojít také k navýšení. Nicméně nechápu, proč se s tím čekalo tak dlouhou dobu, až tedy ty jejich finanční prostředky, které dostávají na výplatní pásce, tak se dostanou pod 30 procent nebo budou mít o 30 procent menší nominální hodnotu. To znamená, že si ti lidé, ti příslušníci ozbrojených sborů, koupí daleko méně.

Ale pojďme k další kapitole, což je třeba školství. Ony tady byly různé sliby, já bych řekl, že to byly spíše chyby této vlády, ale to financování nepedagogických pracovníků tak, jak to předvádí tato vláda, to znamená, nechce to financovat skrze Ministerstvo školství, ale chce, aby si to snad platily obce samy, nicméně není hotov zákon, který by tedy rozpočtové určení daní přehodil tak, aby jak kraje, tak obce měly na financování nepedagogických pracovníků. A nyní tady nastává úplně bizarní situace, kdy v podstatě uklízečky, školníci, kuchařky, veškerý tento personál, který je naprosto nezbytný pro zajištění výuky našich dětí, tak má naprostou nejistotu, jestli je bude mít kdo platit. A co se týká rozpočtu obcí i krajů, no tak co se týká menších obcí, tam je to velký problém, protože ty platové náklady by je mohly stát většinu jejich rozpočtu a nějaké plánované akce, které mají pro rozvoj toho území ty obce, tak by na ně mohly zapomenout. Takže to je taky jeden z nesporných výsledků vládnutí této vlády.

Já bych se tady vrátil ještě, co se týká právě kauzy bitcoin. Myslím si, že Pablo Escobar byl pouhým břídilem ve srovnání s tím, co dokázala zprocesovat tato vláda, tedy legalizovat nějakým způsobem výnosy z trestné činnosti odsouzeného člověka, který si tedy svůj trest odseděl. Ale jak to vnímá obyčejný občan? Obyčejný občan, který ráno o pěti, o šesti vstává, jede do svého zaměstnání nějakou veřejnou dopravou, kde tedy ty ceny už také nejsou úplně skvělé pro ty lidi. Proto se také domlouvají třeba tři, čtyři lidi, že jedou autem, pokud jsou ze stejné vesnice, do toho stejného zaměstnání. Ale to jsem nechtěl zrovna řešit. Oni to nechápou. Jak může stát, dokonce Ministerstvo spravedlnosti, přijmout dar od člověka, který byl odsouzen za tržiště, kde se obchodovaly tvrdé drogy, je tam podezření, že se tam obchodovaly zbraně, možná falešné doklady?

Já si to skutečně nedokážu vůbec představit, že něco takového je v civilizované společnosti možné. A ani v té Jižní Americe, ani v Kolumbii nikdo nepřijal dar od Pabla Escobara, drogového bosse!

Já si to opravdu nedokážu vysvětlit. Jsou tady tedy další v porovnání s touto bitcoinovou kauzou podružné kauzy této vlády, jako je například Dozimetr. Ono se vždycky říká, že vyšetřovatelé mají pomníčky. Ovšem v této kauze mají pomníčky lidé. Tam mají pomníčky, protože mohli pravděpodobně svědčit, tak někteří údajně skákali z balkonů luxusních hotelů, někteří měli dopravní nehodu, no a někteří páchali sebevraždu. Takže to je další skvělá kauza této vlády a samozřejmě je to kauza hnutí STAN, převážně. Ale jsou v tom namočení všichni. Je to jako podle toho přísloví, které bylo zmíněno: Spolu chyceni... ten zbytek si domyslete, aby náhodou na mě někdo nepodával trestní oznámení. Ale já když vidím, jak visí ty plakáty celé pětikoalice na plotech v celé České republice, tak si říkám proboha, vždyť oni jsou spolu chyceni a také tam spolu visí na těch plakátech! Takže, takže já si myslím, že to plní na 130 procent, jako Stachanovci.

Co se týká Fialovy kampeličky, no, tak to je další bizarní příběh. Opomenutí téměř milionu korun, které jsou umístěny v kampeličce. Ale vzhledem k tomu, že jde o předsedu vlády, tedy toho slušného premiéra Petra Fialu, tak tam se to toleruje. Dokonce se toleruje, že se tam ztrácí peníze, nosí se tam v igelitkách, ale to je pravděpodobně asi nějaká norma pro takovéto kampeličky.

Já si jenom vzpomenu na takový příběh, kdy jsem jel na Velikonoce z Prahy domů, chtěl jsem si tedy natankovat, takže jsem si natankoval. A karta odmítnuta, podruhé karta odmítnuta. A představte si to, nemohl jsem zaplatit, protože banka mi zablokovala účet z toho důvodu, že jsem v internetovém bankovnictví neodklikl, kam tedy v podstatě nechodím, protože platím hlavně tou kartou, tak jsem tam neodklikl nějaké povinné nařízení z Evropský unie, že tam musím v podstatě se každý rok permanentně, přitom tedy ty příjmy tam vidí, odkud chodí do té banky, tak musím ještě explicitně tam odklikávat, že opravdu ty příjmy chodí tady odsud.

Přitom je to daný účet protistrany takzvaně v té bance. Přitom je možné nosit peníze v igelitkách, stovky tisíc, možná miliony, to je možné nosit v igelitkách. A na druhou stranu člověk, který dostává naprosto transparentně příjem z jednoho účtu na druhý, tak to už je takový jako trošičku škodič a musí to tedy dělat a přiznávat.

Já bych řekl, že co se týká této kauzy, tak tato vláda se snaží tu kauzu takzvaně vymlčet, protože oni mají být parlamentní prázdniny, a já doufám, on tady, vaším prostřednictvím, pan Marek Benda není, ono je nám tady vyhrožováno, že tady budeme tedy zasedat, dokud se nepřijmou ty zákony, které pětikoalice chce, takže tady budeme sedět klidně i o prázdninách. Ale on se má tento ctihodný sál opravovat. Já si myslím, že by se tady hlavně mělo opravit trošku to myšlení, ten sál je celkem v pořádku, ale ta negativní energie, která tady je v souvislosti s touto vládou, tak ta je obrovská. Na to by skutečně nestačil ani Viktor Čistič.

Takže to si myslím, že to vymlčení asi nedopadne, ale všechno to k tomu směřuje. Bude se sestavovat časová osa, která je dopředu známa, a ministryně spravedlnosti - a já proti ní nic osobně nemám - tak bude dělat takovou tu čistící a sanační práci tak, aby to vydrželo přes ty prázdniny a oni třeba voliči na tu kauzu přes ty prázdniny zapomenou, protože ta paměť je zhruba tři měsíce. Takže těch posledních čtrnáct dní před volbami už si to pravděpodobně voliči pětikoalice nebudou pamatovat. Taková je pravděpodobně jejich nebo jejich předpoklady jsou takovéto.

No, já když se tady dívám, jak se tady všichni ti vládní představitelé drží zuby nehty těch vládních funkcí, no, já si úplně nemyslím, že by to pro ně bylo dobré, kdyby tato vláda skončila. Protože těch dalších pomníčků, které by se mohly objevit po této vládě, těch je pravděpodobně mnoho a je možné, že třeba i na Ministerstvu vnitra by se podařilo rozkrýt nějaké další kauzy, které třeba leží někde v šuplíčku u ledu. Ale to si myslím, že, že už je spíše moje fabulace a spekulace.

Jinak, co se týká nějaké úlohy v podstatě novinářů v této kauze, tak já jenom předpokládám, a zase je to jenom určitá spekulace, ale předpokládám, že pokud se něco zveřejní v Deníku N, tak na tom má vysoce pravděpodobně nějaký zájem i zahraničí a eventuálně nějaká zahraniční tajná služba. A právě v té souvislosti, že tuto kauzu dokonce vyšetřuje i americká FBI, tak bych se skutečně nedivil, kdyby paní novinářka dostávala informace z velmi důvěryhodných zdrojů. Samozřejmě jsou tam i veřejné zdroje, protože Úřad pro zastupování státu ty bitcoiny se snažil prodávat v aukcích, tam to bylo možné zjistit. Nicméně ty další informace, tak, jak postupně vyplouvají v této kauze na povrch, tak to dávkování je velmi přesné a řekl bych, že ta částka taky nesedí, jak to tady bylo řečeno, protože ono napřed to byly tři miliardy, pak to bylo plus devět miliard, takže dvanáct miliard. Nyní se pohybujeme někde na výši devadesáti jedna miliard.

Já se tady pouze ptám, komu to chybí? Komu to chybí? Někomu to musí chybět, očividně. Pokud je to podsvětí, tak to je blbý tady pro tu vládu, protože oni ty peníze budou chtít zpátky. Já se jenom ptám, při tom prvním otevření peněženky, kam ty peníze z té peněženky zmizely? Protože o tom se tady nedozvídáme vůbec nic a všichni zarytě mlčí. V případě, že by to mělo být skutečně těch 91 miliard, tak my se tady bavíme o rozpočtu, dejme tomu, nějaké velké kapitoly. Těch 91 miliard, to už jsou skoro dvě třetiny rozpočtu Ministerstva obrany. To už je opravdu obrovská částka. Já to říkám jenom pro porovnání, protože tam ty peníze skutečně nesměřovaly. Ale v případě, že je tady takováto obrovská částka, která pochází evidentně z trestné činnosti, tak to opravdu vnímám jako obrovský reputační skandál této vlády. Jestli někdo chtěl, aby to vyšlo najevo, tak jestli si někdo myslel, že se to zamete úplně v klidu pod koberec, tak to byl asi jeden z největších omylů této vlády.

Jenom doufám, že občané nemají tak krátkou paměť, protože ona, když se žába vaří pomalu, tak se v klidu uvaří a je to v pohodě. Ale tady to byla natolik velká pecka, tak doufám, že občané se neuvaří přes to léto, že nevypustí tedy pomníčky této vlády, které tady zasela. Ať se jedná o důchodovou reformu, ať se to týká zvýšení odchodu do důchodu v 67 letech a podobně. Ať se to týká okradení důchodců na valorizacích, ať se to týká financování nepedagogických pracovníků. Ať se to týká změny školského zákona a obrovského posílení vlivu nevládních neziskových organizací, které tady protlačují nesmysly v rámci LGBTQ nějaké politiky, které chtějí prznit naše děti, doslova a do písmene, tou svou ideologií. Tak to jsou opravdu zážitky z vládnutí této vlády. I to okradení rodin s malými dětmi, dejme tomu ve věku 10 až 13 let, kdy tedy rodiny s dětmi přišly o 47 000 ročně na tom společném zdanění manželů. To je taky konsolidační balíček, ano.

Právě v tom se propisuje právě ta obrovsky strašně špatná populační křivka, kdy se tedy v České republice nerodí děti. No, a čím je to asi způsobeno? Asi kvalitou vládnutí této vlády, jak podporuje rodiny s dětmi, eventuálně aby někdo založil rodinu, tak nemá kde bydlet. Ty prostředky, které dostávají na svých platech, tak mnohdy stačí právě maximálně na pronájem bytu a na nic dalšího nezůstává. Takže to jsou všechno nesporné úspěchy této vlády. Jenom doufám, že se tady najde - co se týká koaličních poslanců, tak čest památce tady dvou členů koalice nebo tří členů koalice, kteří zde sedí - ale jinak ten zbytek poslanců, doufám, že to sleduje třeba alespoň z těch kanceláří. Ale já si spíš myslím, že oni to nechtějí slyšet. To si myslím, že je právě to nejhorší.

My tu máme zastupitelskou demokracii, tak jenom doufám, že lidé ve volbách na podzim zvolí úplně jiné zastupitele, kteří budou hájit jejich zájmy, a rozhodně ne vládu s diagnózou bájného lháře. Protože si to jinak nedokážu představit, že premiér této vlády opakuje dokola a dokola lži a myslí si, že mu to lidé budou věřit. Nebudeme zvyšovat daně, a basta. No, tak takhle to všechno začíná a končí. Takže doufám, že minimálně několik poslanců z vládní současné čtyřkoalice nevysloví důvěru této vládě, že najdou v sobě nějaký zbytek svědomí a že tato škodlivá vláda už v České republice vládnout nebude.

Děkuji za pozornost.