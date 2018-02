Kotková (TOP 09): Jak připravit děti na globální konkurenci

Zahraniční firmy budují pobočky u nás a neostýchají si přivést experty třeba z druhého konce světa a naopak. Kdejaké šikovné české, moravské nebo slezské ručičky už nyní odvádí skvělou práci tisíce kilometrů daleko od své domoviny.

Je to přirozený vývoj, který nelze zastavit, ale dokážeme se na to s nápaditostí nám vlastní připravit. Jak začít? Pro začátek přestat se bát některých nekonvenčních změn, které zejména konzervativní část národa přijímá spíše s neochotou. Od jednoho dobře známého českého odborníka, který dříve pracoval jako ředitel evropské pobočky Microsoftu, jedné z nejprogresivnějších společností na trhu, jsem zaslechla větu, která řešení přímo nabízí. Řekl v podstatě to, že nyní, když žáci pracují v týmu, dostanou všichni pětku, protože opisují, zatímco v Microsoftu dostanou milionové bonusy, a říká se tomu týmová práce!

Pojďme se tedy vážně zamyslet, čím můžeme začít a postupnými kroky se dopracovat ke stavu, kdy škola a rodina budou bezpečným prostorem k tomu, aby si děti vyzkoušely situace, které na ně číhají v tom velkém světě. Tím nejsou ani známky, ani zvonění anebo bedýnky s předměty, které se nikdy nepotkají. Je to prostor plný souvislostí, společenských vlivů a rychlých změn. Pojďme společně podpořit rozšíření projektové výuky na všech školách.

Příští téma – Projektová výuka, budoucnost ve vzdělávání!

LENKA KOTKOVÁ, PŘEDSEDKYNĚ TOP 09 BEROUN

Psali jsme: Czernin (TOP 09): Zločiny nelze zlehčovat Školství možná čekají další změny. Senátoři vyslali jasný vzkaz Klaus junior se ve sněmovně dal do díla. Pro začátek navrhuje zrušit povinnou školku Klíma (TOP 09): Debaty o lepším školství tak bohužel zase končí jen u peněz

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV