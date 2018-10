Kott (ANO): Pane premiére, kdy dojde k zastavení zadlužování?

Vážený pane premiére, milé kolegyně, vážení kolegové.

Pane premiére, vy často hovoříte o tom, že se vám dařilo jako ministru financí a dneska jako premiérovi snižovat státní dluh. Hovoří o tom i pracovníci Ministerstva financí. Včera tuto skutečnost zmiňovala i paní ministryně financí Schillerová při projednávání státního rozpočtu, kdy o této skutečnosti hovořila, ale pokud se podíváme do otevřených zdrojů Českého statistického úřadu, tak vidíme, že za první pololetí roku 2018 došlo k nárůstu o více jak 83 mld. na skutečných 1 833 mld. Toto číslo, o kterém teď mluvím, zcela nepotvrzuje to, o čem je tady hovořeno. A z tohoto důvodu bych se chtěl zeptat, jestli skutečně dochází ke snižování našeho zadlužování nebo jestli je to naopak. A potom tedy otázka je velice jednoduchá, jestli je to ve skutečnosti tak, jak říká statistický úřad, tak by mě a ne asi jenom mě zajímalo, kdy dojde k zastavení zadlužování nebo jestli tomu tak není, tak kdy se dočkáme ještě lepších čísel.

Děkuji za odpověď.

Ing. Josef Kott ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Lukáš Kovanda: Nová čísla k dluhu a deficitu ČR? Stále jsme jen "jednoocí, co jsou mezi slepými králem" Ministerstvo financí: Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. pololetí 2018 Český statistický úřad: Míra zadlužení meziročně klesla Ministerstvo financí: Státní dluh klesl ve třetím čtvrtletí na 32,6 % HDP

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV