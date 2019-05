Kovářová (STAN): Čekají snad, že v české verzi bude napsáno, že není třeba nic vracet?

Česká republika prý s přípravou reakce počká na vyhotovení překladu z anglického do českého jazyka. Trvat to má měsíc. Pane jo! Chápu, že se občas něco může ztratit v překladu, ale čekají snad, že v té české verzi na rozdíl od té anglické bude napsáno, že není třeba nic vracet? Ale abych byla konstruktivní, veřejně prohlašuji, že zprávu klidně nechám přeložit. Ať na to klidně praskne moje poslanecké expertné. Není přece i v zájmu ČR, aby mohlo být přípravě reakce věnováno co nejvíc času?

Ing. Věra Kovářová STAN



