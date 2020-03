Kovářová (STAN): Čelíme informační zahlcenosti. Jen roce 2016 jsme vyprodukovali tolik dat, jako za 5000 let

reklama

Vážené dámy, pardon, vážené - dámy také samozřejmě, ale vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám představila pozměňovací návrh, který předkládám společně s kolegy Petrem Gazdíkem a panem poslancem Bartoněm. Tento pozměňovací návrh se týká cílů vzdělávání a zavádíme novelizační body, které se týkají finanční, informační a digitální gramotnosti. Předem říkám, že nejsem z těch, kteří mají ohledně tohoto zákona historickou paměť, ale cíle, které jsou uvedeny v zákoně nebo zákon samotný je z roku 2004, což tedy nevím, zda se tyto cíle od té doby nějakým způsobem změnily, ale co vím jistě, je, že se změnila doba a že se doba měnit bude a samozřejmě s sebou přinese nové významné výzvy.

První novelizační bod se týká finanční gramotnosti a je samozřejmě jasné, že naše děti, žáci a studenti budou v následujících letech, a myslím, že je tomu tak i dnes, budou čelit velkému tlaku na vzdělávání a myslím si, že je třeba jim situaci usnadnit. Bude potřeba, aby byli schopni pracovat v souvislostech, a bude to také dobré pro to, abychom se přiblížili rozvinutým státům. Je potřeba vychovávat žáky tak, aby dokázali využívat soudobé informační zdroje na relevantní úrovni, aby odcházeli do profesí s unikátními znalostmi, což bude jejich konkurenční výhoda. Také samozřejmě čelíme informační zahlcenosti. Jen takový malý příklad. V roce 2016 jsme jako lidstvo vyprodukovali tolik dat, co jsme stihli vyprodukovat za pět tisíc let v papírové podobě. Čili je důležité, aby naše děti byly schopny vyhodnotit, kdy a proč budou potřebovat informace, kde je najít, jak je používat a zda jsou tyto informace relevantní.

Dalším novelizačním bodem je gramotnost finanční. Ta hraje důležitou roli při rozhodovacích procesech občanů ve finančních a peněžních operacích. Pokud toto absentuje, tak samozřejmě lidé pak spadají do dluhových pastí a nekončících exekucí a ty pak dopadají samozřejmě na příjem jedince a v konečné řadě pak na stát a ten musí finanční problémy sanovat ve formě sociálních dávek.

Pojďme tedy předejít tomu, aby se něco podobného nestalo v případě té informační či digitální gramotnosti. V neposlední řadě zavádíme novelizační bod, který se týká gramotnosti digitální. Chceme, aby naše děti měly kompetence, které jsou nutné k identifikaci pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému užívání digitálních technologií.

Pokud lidé nebudou mít dostatečně digitální gramotnost, pak to může vést k digitálnímu vyloučení. Dnes se to týká například seniorů, osob se zdravotním postižením apod. Ovšem objevuje se napříč celou populací, a to znamená, že ohroženi jsou v určité míře zkrátka a dobře všichni. Toliko naše tři gramotnosti. A ještě zavádíme jeden novelizační bod, a ten podtrhuje význam nabytí důkladných znalostí o moderních dějinách, a to jak ve světovém, tak v evropském a národním měřítku. A důraz by měl být přitom kladen na historii 20. a 21. století.

Toliko vše o našem pozměňovacím návrhu. A k němu se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

