Kovářová (STAN): Chci jen upozornit, že při rychlé jízdě je také někdy potřeba sešlápnout brzdu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych i já se připojila ke kolegům a sdělila vám postoj klubu Starostové a nezávislí. Předně musím podotknout, že na začátku volebního období by si každý myslel, že zrušení superhrubé mzdy je krokem dobrým. Ostatně většina politických stran měla zrušení superhrubé mzdy ve svém programu. Ve svém programovém prohlášení ho měla i vláda, ale celá ta léta váhala a odhodlala se až v okamžiku, kdy není docela vhodný pro takovéto řešení. A nevhodnost tohoto kroku dokázal, jak o sobě říká, nejlepší ministr financí všech dob Andrej Babiš. Dokázal udělat názorový veletoč navzdory svým prohlášením, že zrušení superhrubé mzdy by zničilo Česko, zničilo by rating Česká, a podá pozměňovací návrh, který znamená největší daňovou změnu, před koncem roku ve druhém čtení bez řádného připomínkového řízení zcela izolovaně bez vazby na úpravu výdajů a svým krokem zatne sekyru ve výši 100 miliard korun.

Tedy státní rozpočet s deficitem nebude 320 miliard, ale více než 420 miliard, a to není rozhodně málo. A ještě k tomu rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti, a to navzdory mnoha varováním řady odborníků. Zásadně si vláda takto podlomí příjmy a ohrozí stabilitu veřejných financí, i přestože pravidla rozpočtové odpovědnosti jasně říkají: stát, obce a kraje mají hospodařit tak, aby nebyla ohrožena stabilita veřejných financí. A jaká je aktuální situace? Obce a kraje to dodržují a stát? Tak ten rozhodně nikoliv.

Svým pozměňovacím návrhem také provedl pan premiér útok, největší v dějinách České republiky, na finance obcí a krajů, které by tak přišly o více než 40 mld. korun. To naštěstí relativně zmírnil Senát, ale i tak přijdou obce a kraje ročně o téměř 9 mld. korun. Ta kompenzace není 80 %, paní ministryně. Ta kompenzace je pro obce 67 % a pro kraje 71 %. A jen pro ty, kteří se označují za strůjce tohoto úspěchu v Senátu, musím konstatovat a ptát se, proč jste tedy nepodpořili návrh senátorského klubu Starostů a nezávislých na kompenzaci pro obce a kraje ve výši 90 %, když vám leží na srdci příjmy obcí a krajů?

A ještě k tomu, co říkala paní ministryně. Ano, kompenzace budou ve výši 22 mld., ale nebude to ve výši 100 % - vy jim ty peníze nejdříve vezmete a pak jim je budete kompenzovat. A v tom je ten rozpor.

Paní ministryně také zde zmiňovala, že vláda nechce jet na půl plynu a že tedy vláda pojede na plný plyn. Chci jen upozornit, že při rychlé jízdě je také někdy potřeba sešlápnout brzdu a zvlášť, když na dluhovém semaforu svítí oranžová a brzy blikne červená. A že říkáte, že to bude více peněz v peněženkách a že je to dobrá zpráva pro daňové poplatníky? A hovoříte o zdravém selském rozumu? Tak mně můj zdravý selský rozum říká, že je to sice více peněz v peněženkách, ale je to také více peněz na dluh a ten dluh budou platit všichni daňoví poplatníci. Ano, do jedné kapsy dáte více peněz, ale z druhé kapsy je vytáhnete. Z výše uvedených důvodů klub Starostů a nezávislých nepodpoří ani senátní, ani sněmovní verzi.

A ještě bych chtěla reagovat na paní ministryni, která ví, o čem sní pan poslanec Ferjenčík, a já vám řeknu, o čem sním ještě já pro doplnění. Já sním o vládě, která nebude devastovat veřejné rozpočty, bude rozpočtově odpovědná a která bude myslet na budoucnost.

Děkuji.

Ing. Věra Kovářová STAN



