Kovářová (STAN): Dotace pro stomatology nevyřeší všechno

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo záměr vypsat dotační program pro stomatology, kteří budou působit v oblastech, kde je jich v současnosti nedostatek. Tento krok chápu i proto, že jsem na problémy s nedostatkem zubařů v minulém volebním období cestou interpelací opakovaně upozorňovala.

Upozorňuji ale na to, že se tímto opatřením řeší pouze část problému - rozmístění stomatologů. Neřeší se jím problém možná ještě závažnější, kterým je věková struktura zubních lékařů. Celá pětina zubních lékařů je totiž podle údajů České stomatologické komory, s nimiž jsem ve svých interpelacích pracovala, ve věku 60 až 64 let. Dříve či později odejdou do důchodu. Na druhé straně příliv absolventů je nedostatečný. Řeší Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s MŠMT i tento závažný problém?

Ing. Věra Kovářová STAN



