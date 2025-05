Vladimir Putin je prý otevřen diskusi o míru.

agentura Reuters. Ale složitost války na Ukrajině je podle Putina natolik komplexní, že k dohodě nelze dospět příliš rychle. 47. prezident USA Donald Trump naopak tlačí na to, aby byla dohoda uzavřena co nejrychleji. Trump také tvrdí, že nebýt jeho, Rusové už by se pokoušeli obsadit úplně celou Ukrajinu. „Nebýt mě, myslím, že by chtěl obsadit celou zemi," řekl Trump.

Trump i jeho ministr zahraničí Marco Rubio říkají, že pokud nedojde k rychlému jednání o míru, Washington se stáhne z vyjednávacího procesu. Trump však odmítl odpovědět na otázku, zda Spojené státy zastaví vojenskou pomoc Ukrajině, pokud Washington vycouvá z rozhovorů. Místo toho světem proletěla zpráva, že Spojené státy a Ukrajina podepsaly dohodu o využití energetických surovin na Ukrajině a o vzniku fondu určeného pro rozvoj Ukrajiny.

„Jak řekl prezident, Spojené státy jsou odhodlány pomoci s ukončením této kruté a nesmyslné války,“ řekl ministr financí Scott Bessent. „Tato dohoda Rusku jasně signalizuje, že Trumpova administrativa je odhodlána k dosažení míru zaměřeného na dlouhodobě svobodnou, suverénní a prosperující Ukrajinu.“ Ministra financí citoval server amerického listu The New York Times.

„A aby bylo jasno, žádný stát ani osoba, která financovala nebo dodávala ruskou válečnou mašinérii, nebude moci těžit z rekonstrukce Ukrajiny,“ dodal ministr financí.

Jeden ze zdrojů NYT, který promluvil pod podmínkou zachování vlastní anonymity, prozradil, že dohoda neobsahuje bezpečnostní záruky USA vůči Ukrajině.

BBC doplnila, že dohoda přichází uprostřed obchodní války USA s Čínou, odkud pochází 90 % současných světových zásob vzácných zemin.

„Navzdory fanfárám nebude mít dohoda velký význam, pokud budou boje mezi Ukrajinou a Ruskem pokračovat. Ukrajinští stoupenci dohody však doufají, že by dohoda mohla vést pana Trumpa k tomu, aby v zemi vnímal něco víc než jen díru na peníze a překážku zlepšení vztahů s ruským prezidentem Vladimirem V. Putinem,“ napsal NYT.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v této souvislosti popsal, jaká je realita.

Zdůraznil, že Rusko musí čelit reálnému tlaku. Jinak budou nad Ukrajinou den co den a noc co noc létat desítky až stovky raket a dronů.

Zdůraznil, že Rusko musí čelit reálnému tlaku. Jinak budou nad Ukrajinou den co den a noc co noc létat desítky až stovky raket a dronů.

Kharkiv, Dnipro, Dobropillya, and other Ukrainian cities and communities. Over 100 Russian attack drones overnight, 375 attack drones since the beginning of the week, more than 190 of them were Shaheds.



In Kharkiv, as a result of two waves of strikes, more than 45 people were… pic.twitter.com/yWpP24mvLq