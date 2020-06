Kovářová (STAN): Jedinou v uvozovkách výhodou je právě odpočet úroků z úvěrů

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně.

My samozřejmě podporujeme zrušení daně z nabytí nemovitosti. S tímto návrhem lze jen souhlasit. Nechci připomínat, že některá vyjádření k poslaneckým opozičním návrhům byla, že tato daň z nabytí nemovitostí je součást našeho právního řádu po desetiletí, a že není možné, aby tento systém opustila, ale to jenom tak na okraj.

S čím ovšem nelze souhlasit - a to je ta druhá část návrhu - tedy se změnou zákona a daní z příjmů, kdy v případě přijetí navrhovaného zákona by došlo ke zrušení odpočtu úroku z úvěru poskytnutých pro bytovou potřebu. Já myslím, že to tady již několikrát zaznělo. My podáváme pozměňovací návrh, který ruší zrušení odpočtu úroků z úvěru právě pro tuto bytovou potřebu, a to z několika důvodů. První, že část lidí se bere hypotéku na koupi bytu a myslím si, že i banky počítají při výpočtu příjmů a při rozhodování o tom, zda poskytnou hypotéky či nikoli, tak právě tyto vratky z odpočtu úroku z úvěru počítají banky právě do těch částek příjmů žadatele, a to si myslím, že je důležité, pak je tady tak trošku lidská rovina v okamžiku, kdy si pořizuje rodina majetek, resp. byt nebo domek do vlastnictví, tak samozřejmě je to rodina mladá, většinou tedy s dětmi. A zároveň v počátku jejich pracovní kariéry platí nejvyšší část úroků, kdy třeba z 15 tisíc se v tom počátku platí 10 tisíc úroky a pouze 5 tisíc je ta jistina, takže tam samozřejmě je to i velkou pomocí v období, kdy ta rodina se může octnout v nižších příjmech, protože jeden z rodičů třeba zůstává na mateřské.

Potom dalším důvodem je to, že v případě kupujete-li novostavbu, tak tato daň se neplatí. A pak tedy jedinou v uvozovkách výhodou je právě odpočet úroků z úvěrů, a to znamená, že ten argument, že se zlevní byty, tak v případě těch novostaveb to pro toho kupujícího vlastně nemá žádný vliv a ještě přijde o odpočet úroků. Dále bych si dovolila na závěr říci, že bychom byli rádi, pokud by tento pozměňovací návrh prošel - to za prvé.

A za druhé. Myslím si, že otázka poklesu ceny nemovitostí, tak samozřejmě na jedné straně to pro kupujícího může být ten, který tedy nekupuje tu novostavbu, může to být právě zrušení daně z nabytí nemovitosti, ale ten problém bych řekla, že je veliký na území celé České republiky a pramení z nedostatku nájemního bydlení. A myslím si, že ruku v ruce právě se zrušením daně z nabytí nemovitostí by měl být vytvořen program a nějaký systém, jak bude vláda podporovat nájemní bydlení především v regionech a v Praze, protože bude-li velká nabídka nebo vyšší nabídka bytů, pak samozřejmě trh může na to zareagovat poklesem ceny.

K tomuto pozměňovacímu návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

