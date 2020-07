Kovářová (STAN): Postoj ministerstva financí je někdy pohrdavý, někdy opovržlivý

reklama

Děkuji, pane předsedající. Tedy stačilo předložit částku schodku ve výši 400 mld. korun a následně počkat na údaje, které budou známé v červenci a srpnu, a pak se podle toho zachovat a přijít s dalším návrhem, pokud by to bylo potřeba, například v září. Ovšem paní ministryně toto hodnotila, že prostě nechce chodit tolikrát do Sněmovny. Já si myslím, že to není argument, protože nejednáme skutečně o nějaké banální částce, ale o nejvyšším schodku v historii České republiky, o schodku půl bilionu korun.

Zároveň si paní ministryně, aby nemusela chodit dvakrát do Sněmovny, respektive jednou navíc... (Ministryně Schillerová: Čtyřikrát.) Ale to je v pořádku, paní ministryně, říkáte, že čtyřikrát, ale to je v pořádku. Ta situace je výjimečná a také si zasluhuje výjimečné projednávání. Usnadnili jste si to tím, že jste si do tohoto návrhu dali obrovskou vatu do vládní rozpočtové rezervy ve výši 137 mld. korun a pro nás to značí, že jste o této částce chtěli rozhodovat pouze ve vládě. Absolutní rozhodovací moc pro vládu bez kontroly Poslanecké sněmovny o takto obrovské částce. Naštěstí tehdy do druhého dne pan premiér vytvořil jakési priority vlády a seznam položek, kam by mohla vládní rozpočtová rezerva mířit.

Co se týče té vládní rozpočtové rezervy a jejího rozdělení, tak je to tak trochu tajné. Některé položky nejsou skutečně vyspecifikované. Můžeme si říci, že oněch 12 mld. na Antivirus je jasný, s tím souhlasíme. Také souhlasíme s tou položkou, která tam je a týká se kompenzace pro obce za výpadky příjmů ohledně kompenzačního bonusu. O tomto rozhodl již Senát, takže tam to skutečně být muselo.

Pak jsou tam záležitosti, jako je kůrovcová kalamita a boj se suchem. Tam myslím, že ta debata už zaznívala v tom směru, že je to vážné téma. Pokud to máme brát tak, že je to i podpora zaměstnanosti, tak to můžeme brát také jako dobrý směr. Na druhou stranu, jak už jsem říkala, tak se vědělo, že boj s kůrovcem a se suchem je potřeba opravdu řešit razantním způsobem a že tato položka měla být už v návrhu státního rozpočtu, nebo ty obě položky, v návrhu státního rozpočtu na rok 2020.

Samozřejmě také souhlasíme s tím - a tak to říkáme od začátku - že je potřeba rychle dostat peníze do regionů, do investic, do drobnějších, podpořit malé a střední firmy. A to prostřednictvím peněz, které půjdou na menší stavby, na dotace, které byly vypořádány, obce a města mají stavební povolení a tyto stavby mohou být okamžitě realizovány. A tam se také v tom pozměňovacím návrhu pana poslance Babiše objevuje to, že se dají finanční prostředky i na školy a školky. A samozřejmě co vítáme, na výstavbu bytů. Tak to je, myslím, za nás zcela v pořádku.

Pak tam máme ovšem položku SFDI 20 mld. korun. Také už o tom tady mnohokrát byla řeč a to z toho důvodu, že přece jenom nevíme, kde jsou ty konkrétní projekty. Paní ministryně zatím ukazovala jen seznamy, tak doufejme, že to jsou seznamy připravené a že to nebudou investice pouze do dálnic, železnic a silnic, ale že to budou také investice užitečné pro celý region.

Dále bych se ráda zmínila o tom, jakým způsobem přistupuje Ministerstvo financí a paní ministryně ke kritickým připomínkám Národní rozpočtové rady. Tento postoj ministerstva je někdy pohrdavý, někdy opovržlivý, a já se ptám proč. Když Národní rozpočtová rada hovoří o tom, že by vláda měla myslet na udržitelnost veřejných financí, tak to není žádné sprosté slovo. Je to velmi důležité, aby investoři, respektive věřitelé, ti zahraniční, kteří si budou kupovat naše dluhopisy, aby věděli, že naše veřejné finance budou dlouhodobě udržitelné. Že máme, nebo připravujeme, důchodovou reformu, že nemáme podfinancované zdravotnictví nebo školství. Takto bych tedy očekávala, že s nějakým nápadem tedy vláda přijde a nebude tedy kritizovat Národní rozpočtovou radu za připomínky, které ministerstvu a nám poslancům sděluje.

Co se týče stanoviska k pozměňovacím návrhům opozice. Já tady jsem chtěla tedy říci, že někdy neodborné až drzé poznámky v těch stanoviscích, tak to už paní ministryně uvedla na pravou míru, protože k pozměňovacímu návrhu, který se týkal krajů, bylo napsáno, že Ministerstvo financí nesouhlasí, protože nelze rozdávat všechno všem, nicméně už jsem zaznamenala, že stanovisko bylo přepracováno.

A nyní mi dovolte, abych se vyjádřila k našim pozměňovacím návrhům. Jak už jsem zmínila, tak obce dostávají kompenzaci za výpadky z kompenzačního bonusu ve výši 12,8 mld. korun. To nás těší, ale bohužel, vláda se vykašlala na kraje. Krajům neposkytne takovouto finanční částku jako kompenzaci, proto navrhujeme 500 korun na obyvatele každého kraje v celkové výši 5,4 mld. korun.

Jenom připomínám, že argument, že vláda bude toto kompenzovat penězi, 4 mld. na silnice druhých a třetích tříd, tak tento argument nebereme a to z toho důvodu, že to jsou peníze, které krajům byly slíbeny a nemají tedy sloužit jako kompenzace za výpadky příjmů v důsledku některých opatření.

Další pozměňovací návrhy míří do regionů, do lokální ekonomiky a na podporu investic tak, aby lidé měli práci v regionech, aby byly podpořeny malé a střední firmy a směřujeme to opět do dotačních titulů vypořádaných, kde řada obcí a měst zůstala pod čarou ve výši několika mld. korun, projekty jsou připravené. Směrujeme toto do místních komunikací 500 mil., 1 mld. na SFDI na bezpečné chodníky a cyklostezky. Zaznamenala jsem, že vláda toto nějakým způsobem již řeší.

Samozřejmě nesmíme zapomenout na opravu kulturních památek. Tam je celá řada projektů, které jsou také pod čarou. Je tam velký podíl práce. To znamená, že drobní řemeslníci by našli práci právě na opravě kulturních památek.

V neposlední řadě podáváme pozměňovací návrh, který vyzývá Ministerstvo financí, aby otevřelo dotační titul, který, jak říká pan premiér, prosadil před lety, který funguje od roku 2014, a díky kterému se opravila celá řada škol a zvýšily se kapacity. Ovšem panu premiérovi jsme předali před nějakou dobou seznamy nedostatečných kapacit základních i mateřských škol a tam je jasné, že ta nedostatečná kapacita prostě s koronavirovou krizí nezmizela. A protože pan premiér přislíbil, že se nad tím zamyslí, tak jestli by bylo možné podpořit náš pozměňovací návrh, který říká, že by se vypsal již tento rok dotační titul na základní školy s tím, že by se v něm pokračovalo i v roce 2021, protože je škoda, že Ministerstvo financí v tomto směru ten rok chce promrhat.

A pokud by tento návrh prošel, tak by bylo možné zahájit výstavbu základních škol již letos a následně dokončit. Vážené dámy, vážení pánové, jak jsem uvedla, řada důvodů, o kterých jsem hovořila, nás vede k tomu, že tento návrh schodku ve výši půl bilionu korun, nepodpoříme.

Děkuji.

