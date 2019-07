Krátký (KČ): Výzva primátorovi hl. města k podpoře petice za uvolnění Pražského hradu

Vážený pan

MUDr. Zdeněk Hřib

Primátor hl. m. Prahy

Mariánské nám. 2

110 00 Praha 1 - Staré Město

V Praze dne 16. července 2019

Věc: Výzva k podpoře petice za uvolnění Pražského hradu pro občanské účely a zahájení

příprav na přesun sídla hlavy státu

Vážený pane primátore,

ve světle Vašeho stanoviska k obnově Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, které se zřetelně odkazuje na nedlouho trvající republikánské tradice, obracíme se na Vás jménem všech, kdo připojili své podpisy pod petici za uvolnění Pražského hradu pro občanské účely, ZDE, která se zejména nyní v období vrcholící turistické sezony stává navýsost aktuální.

Petenti zde konstatují:

„Využívajíce svého práva obracet se peticí se žádostmi nebo návrhy na příslušné státní orgány, vyzýváme vládu a Parlament, aby společným úsilím nalezli důstojné sídlo pro prezidenta republiky jinde než na Pražském hradě.

Umístěním sídla prezidenta a jeho kanceláře na Pražský hrad je již více než 100 let narušován aktuální republikánský charakter státu - Pražský hrad byl budován jako sídlo panovníka z Boží milosti a svým umístěním, okázalou krásou i těsným sousedstvím se sídelní katedrálou pražského arcibiskupa symbolizoval zvláštní postavení panovníka vůči jeho poddaným. K Hradu vždy neoddělitelně patřil příslušný majestát. Byl sídlem toho, kdo maje stát, měl i Hrad a byl formálním a mnohdy i skutečným vlastníkem státu i Hradu.

Postavení prezidenta však má mít zcela jiný charakter - podle T.G.Masaryka má být prezident primus inter pares, republikánská forma státu má zahrnovat i demokratizaci, tj. zrovnoprávnění všech účastníků republikánského života, včetně předsedy státu. Přítomnost sídla prezidenta na Hradě přináší řadu zcela konkrétních problémů a komplikací, mj. pro obyvatele Prahy velmi znesnadňuje jinak zcela běžné propojení mezi Klárovem, Pohořelcem, Bruskou a Úvozem, protože při snaze o zcela běžný průchod je občan vystaven komplikované osobní prohlídce, která je nejenom časově velmi náročná, hlavně ale je krajně nedůstojná.

Naprosto zásadní problémy vyvolává toto umístění sídla na Pražském hradě pro všechny, kdo se chtějí účastnit duchovního života v pražské katedrále, ať už jako aktivní účastníci mše svaté, nebo jako obdivovatelé symbolů české státnosti. Není žádný důvod, aby Pražský hrad nemohl fungovat jako kterýkoli jiný český hrad, tj. umožňovat prohlídky po různě rozsáhlých a tím i různě honorovaných okruzích, aniž by přitom vyvolával potřebu prohledávat každého návštěvníka.

Z výše uvedených důvodů proto požadujeme, aby zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, byl v § 3 upraven tak, že prezident sídlí v jiných prostorách, než je Pražský hrad.“

S přihlédnutím aktuální krizi vrcholných ústavních institucí, kdy si prezident republiky svévolně osobuje právo zasahovat do složení vlády, což je v jasném rozporu s naším ústavním pořádkem, Vám navrhujeme zahájit - ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány státními správy - přípravy na přesun sídla hlavy státu, tj. zejména nalézt vhodný objekt, kam by bylo možno prezidenta a jeho kancelář přestěhovat.

Je patrné, že sídlo hlavy státu svým geniem loci zjevně působí na výkon této funkce – doporučujeme proto nehledat budoucí sídlo hlavy státu v podobně nevhodné lokalitě, jakou by byly např Královské Vinohrady. Jsme přesvědčeni, že Praha vlastní dostatek vhodných objektů, které by mohla pro tento účel nabídnout, a to v přiměřeně vhodných lokalitách, jako je např. Smíchov, Stodůlky, případně Strašnice nebo Ďáblice.

Závěrem nám, vážený pane primátore, dovolte vyjádřit naději, že pokud vládě pomůžete v této nelehké situaci a podpoříte odsun Kanceláře prezidenta republiky, kam patří, bude jistě o mnoho jednodušší vyjednat příspěvek na dostavbu Pražského okruhu i trasy metra D ze státního rozpočtu, což je rovněž v zájmu všech Pražanů.

Přeji ve Vašem úsilí mnoho zdaru a zůstávám s pozdravem

RNDr. Radim ŠPAČEK

předseda

