Krumer (SPO): Nenechme se urážet a vydírat od Merkelové

Konečně už naši volení a dobře placení by měli jednoznačně a přímo do očí říct té diktátorce, že nebudeme do EU žádné peníze dávat, že žádné z EU nechceme, a nikdy nepřijmeme EURO, které živí také lenochy v EU a nás by přijetí nevratně přivázalo k té její Říši. Jsou to i peníze z našich daní, které do EU povinně dáváme, a ona drze vyhrožuje, že nám je nevrátí. Sami si rozhodneme, komu je potřeba pomoci, a koho k nám přijmeme. Již v minulosti jsme pomohli statisícům potřebných a ohrožených z jiných států, integrovali se, žijí s námi, a tuto tradici uplatňujeme nejenom dnes, ale prolíná se naší historií. A to jsme neměli žádné kolonie a agresivně jsme nenapadali žádné státy. Merkelová svým diktátem a vyhrožováním uráží rovněž ty, kteří padli v boji proti hitlerovskému Německu ve druhé světové válce. Dosud jsme také od Německa nedostali spravedlivou náhradu za věcné i morální škody, které nám způsobila Německem vyvolaná druhá světová válka.

Naši politici jenom diskutují o možných spojencích v EU, se kterými bychom prosazovali naše zájmy. Chybí jim diplomatická ofenziva s konkrétním programem, podpora také Anglii a brexitu, o kterém rozhodli občané v referendu. Anglie vedle V4 a Rakouska, může být rovněž našim spojencem. Politici v EU se brexitem nepoučili, a přitahují nám opratě podle svých potřeb tak, jako ve středověku panovníci svým poddaným. Diktátoři z EU a přeplacení „eurokomisaři“ urážejí naše občany a náš stát. Pokud na svoji práci naši politici nestačí, anebo to neumí, tak by měli odstoupit. Nestane-li se EU společenstvím suverénních a nezávislých států, bez nedemokratických institucí a diktátorských šéfů, kteří zbytečně utrácejí miliardové rozpočty EU, tak udělejme referendum o setrvání, stejně, jako bylo referendum o vstupu do EU. Ale to jsme vstupovali do jiné EU, než je dnes. Nastal zlom, kdy přestává legrace. Evropané umírají útoky nájezdníků z islámských států, a migranti se snaží Evropu přeměnit podle svých představ, vnutit nám svoje zvyklosti a svoji kulturu.

Pořád slyšíme pouze rétoriku našich politiků se zadními vrátky a bez konkrétních činů, aby se samozvaní vůdci nedemokratické EU neurazili, i přesto, že k nám již dnes proudí nelegálně tisíce migrantů přes nehlídané hranice. Čekají snad, až to bude s vraždami, násilnostmi a no go zónami u nás tak jako ve Francii, Německu, Anglii a Švédsku? Uvědomují si svoji odpovědnost, a proč jsme je volili, že jsme všichni na jedné lodi na dnes rozbouřeném moři? Také politici, a jejich blízcí by se mohli stát i díky svojí nečinnosti oběťmi, tak jako přišli o život vinou nečinnosti politiků stovky občanů evropských zemí. Z tradiční Evropy se organizovanými nájezdy migrantů stává Titanic, a politici by si měli uvědomit, že odpovědnost za životy občanů na této lodi je na nich.

