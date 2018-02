Krumer (SPO): Chce to změnu, nebo vesnice zaniknou

Žil jsem několik let v jedné malé příhraniční obci se dvěma sty padesáti obyvateli. Před rokem 1989 tam byla základní škola, praktický lékař, obchod, sportovní klub, hospoda, dopravní autobusová dostupnost od pěti hodin ráno, do půl dvanácté do večera, malá pohraniční vojenská posádka, plná zaměstnanost převážně ve státním statku, v armádě, v lesní školce a v lese. Jezdila tam ještě pojízdná knihovna, a také pojízdná prodejna smíšeného zboží.

Teď je tam jenom hospoda a sportovní klub, autobus jezdí pouze třikrát denně a poslední jede v osmnáct hodin. Když musí jet nemocný občan k doktoru, tak jede do města v sedm hodin ráno školním autobusem, a nejbližší spoj nazpět mu jede až ve čtrnáct hodin. Cizinec zde skoupil zemědělské pozemky a louky, roste na nich pouze tráva, kterou nechá dvakrát do roka posekat nasmlouvanou externí firmou, a bere za to pro sebe vysoké dotace. Nezaměstnanost je šedesát procent, mladí odcházejí do měst.

PaedDr. Vladislav Krumer SPO



A to náš stát neměl před rokem 1989 žádný dluh. Nyní počítáme státní dluh v bilionech. Kam odcházejí ty peníze? Tak kde, a kteří soudruzi vlastně udělali chybu? Budete v tom páni poslanci, a vážená vládo pokračovat? Nebo je váš hlavní program heslo "jedeme dál" a pracovat pro sebe, obsazování míst ve správních radách i na dalších lukrativních postech, a boj proti Babišovi, Okamurovi a prezidentu Zemanovi? A kdo další je na řadě ve vašem seznamu?

Ještě jedno připomenutí. Za ty dva měsíce, co se spolu hádáte kdo s kým a proti komu, tak čtyři zedníci postaví hrubou stavbu rodinného domu. A většina z těch, co vás volili, vytvoří za tu dobu hodnoty za miliardy. Každý z vás si z toho, co odvedou na daních, ukousne na váš plat a další benefity za jeden měsíc cca sedmkrát více, než je minimální mzda značné části vašich voličů.

(převzato z Profilu)

