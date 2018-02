Kubera (ODS): Senátoři ODS plně podporují poslanecký návrh novely školského zákona

Senátorský klub ODS plně podporuje poslanecký návrh novely školského zákona, který ruší změny v oblasti předškolního vzdělávání zavedené vládou Bohuslava Sobotky, konkrétně povinnost mateřských škol přijímat děti od věku dvou let a povinný rok předškolního vzdělávání pro každé dítě. Senátoři ODS usilovali o zamítnutí těchto změn již v době jejich projednávání na půdě horní komory v dubnu roku 2016, a proto vítají současnou poslaneckou iniciativu a věří v její brzké schválení v Poslanecké sněmovně.

„Povinný rok předškolního vzdělávání je faktickým a nepřiznaným zavedením desetileté povinné školní docházky. Povinnost mateřských škol přijímat i dvouleté děti je byrokratický nesmysl, který zatěžuje nejen samotné mateřské školy, ale zejména obce. Tato povinnost by měla platit od roku 2020 a obce by tedy měly mít v tuto chvíli již dávno analýzu, kolik těchto dětí v tomto roce bude, aby připravily dostatečné kapacity. To ale samozřejmě není možné, protože budoucí rodiče by museli dávno nahlásit, kdy hodlají počít a kdy chtějí dát svého potomka do školky. Zároveň platí, že péče o dvouleté děti je spíše péčí zdravotní a ošetřovatelskou, přičemž účelem mateřských škol je primárně výchova a předškolní vzdělávání. Náklady na toto opatření a komplikace, které to školkám přinese, jsou tedy enormní a na jeho nesmyslnosti se shoduje řada odborníků, i zástupci samotných rodičů,“ uvedl k poslaneckému návrhu místopředseda Senátu PČR Jaroslav Kubera.

Jaroslav Kubera ODS



místopředseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kubera má tušení: Zeman odstoupí během svého volebního období. Ale ne kvůli zdraví Kubera: Drahoš udělal chybu. Svolat referendum o EU! Senátor Kubera: Jsem pro většinový systém, umožnil by efektivnější vládnutí Kubera: Češi, budete potrestáni. Je čas ukázat Junckerovi a EU...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV