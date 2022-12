Kubíček (ANO): Fixní náklady vám zůstanou, lidé ubudou

reklama

Dámy a pánové,

no, centrální vytápění teplem je fenomén České republiky, to si musíme uvědomit. Není země na světě, která by měla tuto soustavu tak rozšířenou. Dneska zásobujeme 4,5 milionu lidí a ty snahy na to odpojování a blokové kotelny jsme tady zažili. Slibem neurazíš, všichni naslibovali nižší ceny, dneska se všichni chtějí připojit zpátky na centrální vytápění teplem. No a máme tady takový ten fenomén řetězové reakce.

Když budu chodit a budu vyprávět stylem, jak to tepelné čerpadlo je to nejlepší na celém světě, a budu vám k tomu dávat stará data, tak mně to tak vyjde. Když vám dám nová data a udělám novou (aproximaci?), tak už vám to nevyjde. Jestliže cena tepla v republice se pohybuje v uhelných teplárnách cca kolem 700 korun, v těch plynových někde na úrovni 1 400, 1 500 korun. Ty externality, které jste zaregistrovali, ty se řeší, do toho bych jako nějakým způsobem nefungoval. No, ale co se stane, když se ti lidé začnou odpojovat?

Fixní náklady vám zůstanou, lidé ubudou a ty teplárny to na ně rozpočítají. A argumentace, že kogenerační výroba tepla je sebespasitelná a žádnou podporu nepotřebuje, neobstojí. Pochopitelně existují ještě jiné nástroje, ono by to nemuselo být přímo tím, že zakážeme v této mimořádné situaci to odpojení, ale musela by to být i nějaká podpora. A třeba pan ministr vystoupí, řekne nám, jak tu podporu vyřeší, a my budeme všichni spokojení. A já jsem tuto argumentaci dával starostům, a když se s těmi starosty, kteří provozují ty výtopny tepla, ty centrální a tak dále, když se nad tím hluboce zamyslí, tak musím říct, že mi všichni dali za pravdu.

Děkuji.

