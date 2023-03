Kučera (TOP 09): Ten zákon bude většinou prosazen

reklama

Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za slovo. Dámy a pánové, já si myslím, že si tady můžeme nalít čistého vína, o co tady v posledních 24 hodinách jde. Jde o to, aby se neprosadil jeden z navrhovaných zákonů. To si myslím, že je celkem jasné. Všechno vede k tomu, aby se to tak dělalo, tak já děkuji, že to takhle přiznáváte. To, že ten zákon pravděpodobně bude nějakou většinou prosazen, je taky jasné.

Já bych to všechno akceptoval, kdyby to bylo poprvé v tomto volebním období. Možná kdyby to bylo podruhé v tomto volebním období nebo možná potřetí, ale ono to je téměř každou schůzi v menším nebo ve větším měřítku. Právě to nadužívání toho institutu obstrukce úplně devalvuje tu obstrukci, kterou děláte. Vy tady často říkáte, píšou nám diváci, píšou nám čtenáři. No, tak mně taky píšou o tom, co vy děláte, proč to děláte a že to nechápou, že tomu nerozumí, proč celý rok tady neustále obstruujete, že už vlastně ani neví, k čemu obstruujete. Tak to je trošku okénko nad dopisy čtenářů, které tady velmi rádi uvádíte.

Možná bych ještě jednu věc. To je k tomu válcování opozice nebo bezprecedentnímu jednání opozice. My tady už jeden precedent máme někdy z volebního období 2013 - 2017, kdy na tabuli svítilo při projednávání EET ještě možná podstatně více přihlášených než teď. Tehdejší předsedající - nevím, jestli to byl pan Hamáček nebo paní Jermanová - tak ta ukončila rozpravu. Ne, že omezila na dvakrát pět minut, to už bylo dávno omezeno. Ona ukončila nebo ukončil rozpravu, uzavřela se a šlo se hlasovat. To si tady možná někteří pamatují. (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji.

Ing. Michal Kučera TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Fiala předstoupil: Podívejte, tohle všechno se nám podařilo Za 25 euro Bavor jezdí měsíc. Ale přituhuje: Hádky o maso Premiér Fiala: U důchodového systému je důležitá určitá stabilita i důvěra lidí Havlíček (ANO): Vláda ví, že jsme připraveni jednat. Klidně hned

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama