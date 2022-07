Kučera (TOP 09): Věříme, že odolná česká společnost vyjde z téhle krize vítězně

reklama

Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedající, za slovo.

Já bych si tady dovolil vstoupit do tohoto opozičního okénka a říct pár faktů, které si myslím, že je důležité, aby tady zazněly. Já možná jenom na začátek, já jsem si teď tuhletu schůzi, nebo resp. tyhlety poslední dny jsem si trošku sčítal ty podpory, které by stát měl dávat tu na energie, tu na důchody, tu na záchranáře či další a tak dále, a dostal jsem se k částkám, které vysoce převyšují nejméně polovinu státního rozpočtu a dál jsem to už nepočítal.

Tak jenom bych chtěl poprosit, aby kolegové, kteří navrhují tyto podpory, aby to skutečně dávali trošku do souvislosti i s těmi předchozími návrhy, a ne debatovali takto ostrovně. Ale samozřejmě je to na každém z nich, aby si to zvážil. Nicméně jak říkám, za posledních čtrnáct dnů tady byla rozdána minimálně půlka státního rozpočtu na navýšení podpor tu toho, tu onoho. Já bych možná znova připomenul - a už to tady zaznělo několikrát, že za současnou situaci na energetickém trhu jednoznačně může Putinova válečná agrese na Ukrajině. To je třeba říkat neustále a dokola. Putinova agrese na Ukrajinu je hlavní příčinou zvyšování cen energií.

Tím druhým faktorem jsou samozřejmě strategické chyby. Strategické chyby, které byly učiněny v těch minulých letech. A já teď nechci říkat, jestli za to může pan Karel Havlíček, Andrej Babiš, anebo František Vomáčka. Prostě byly učiněny v minulých letech a teď se nám to vrací. To je ten druhý faktor, proč máme dnes takové problémy jak s dodávkami energií, tak samozřejmě s jejich cenami. Stoprocentní závislosti na ruském plynu je fakt. Jsme na tom jedni z nejhůře, jsme jedni z nejhorších zemí v celé EU, tuším mezi prvními třemi, které mají nejvyšší závislost na ruském plynu.

Ing. Michal Kučera TOP 09



Nenaplněné zásobníky plynu, to je další faktor, který nás z počátku výrazně limitoval. Nezahájená příprava plynovodů, které by vedly plyn z Polska, to je další faktor. Znova říkám, netvrdím, že za to může pan Karel Havlíček nebo Andrej Babiš, prostě tak to je. To, že se s tímto faktem musíme vyrovnat, je fakt. A to, že musíme se s tímto faktem vyrovnat během šesti měsíců, protože upozorňuji, že tato vláda dostala mandát těsně před Vánocemi loňského roku, to znamená v prosinci, takže během šesti měsíců se tyhlety věci musí řešit, je také fakt.

Připomenu, že v současné době jsou zásobníky plynu naplněny, tuším na 75%. Dívám se na pana ministra, myslím, že tak to je, děkuji. Na 75 % z nuly téměř, nebo z 13 %, jak to bylo původně, že jsou zajištěny dodávky LGN, že jsou nakoupené kapacity na zásobnících v zahraničí. A to jsou věci, které se skutečně podařilo poměrně rekordně v krátké době. Tady bych jenom odpověděl těm, kteří říkají, že vláda nic nedělá. Dělá, třeba tohleto. Napravuje chyby z minula. Jsem rád, že se nedošlo k chybám, které tady se ukázaly jako výrazné chyby a že jsme nepodlehli tomu tlaku, který například - zase nebudu jmenovat konkrétní lidi, ať si to stáhne každý sám k sobě, kteří volali po odpuštění DPH například na pohonné hmoty.

To byla jedna ze zásadních chyb, taková slepá ulička, která ukázala v ostatních zemích, že ten vliv toho odpuštění DPH na pohonné hmoty má vliv tak čtrnáct dnů, po čtrnácti dnech se cena zase vrátila zpátky na tu původní cenu. To znamená, to DPH vymizelo a samozřejmě ta marže se prostě roztáhla mezi ten dodavatelský nebo obchodní řetězec, to znamená stát platí, respektive nemá příjmy a ten konečný spotřebitel, který by to měl pocítit, to nepociťuje, takže jednoznačná slepá ulička snížení respektive odpuštění DPH na pohonné hmoty, o kterou jsme tady byli žádáni.

Asi bych mohl jmenovat další a další, ale já si nechci tady nějakým způsobem dělat nějakou historickou reminiscenci, když to samozřejmě je z poměrně krátké doby.

Dneska leží na stole novela energetického zákona, která má víceméně podle mého, jak to já čtu, dva takové základní úkoly či důvody. První je samozřejmě pomoc občanům s narůstajícími cenami a druhá věc a ta je poměrně zásadní a ona tady moc jako nezaznívá a já bych chtěl ji podtrhnout, možná bych ji dal na číslo jedna, a to je motivuje k úsporám, které budou naprosto zásadní pro tuhletu zimní sezónu. To, že se podařilo zrušit poplatek za obnovitelné zdroje, že tam uvidí, že ten daný zákazník či spotřebitel uvidí tu nulu na té faktuře, jak ten úsporný tarif je nastaven, tak o tom jsme tady už několikrát mluvili, já to tady nebudu opakovat, ale já bych se vrátil k tomu bodu číslo dva, to znamená k těm úsporám a proč jsou natolik zásadní.

Tady si musíme uvědomit, že tady se skutečně dostáváme do situace, kdy by mohlo dojít k výrazným regulacím právě v téhle oblasti samozřejmě vyhlašováním těch regulačních stupňů, určitě si na to vzpomínají mnozí, kdy byly vyhlašovány tiskem a v rozhlase regulační stupně každý den. To, že se to může stát a to, že se může stát, že budou dodávky plynu zejména samozřejmě nějakým způsobem omezovány či regulovány, tak to je prostě situace, se kterou se musíme vyrovnat. Já jsem rád, že tohle si vláda uvědomuje a právě k těmto úsporám nějakým způsobem motivuje, protože je to věc naprosto zásadní.

Podle informací MPO my máme úspory proti loňsku někde na výši tuším 20 % oproti loňskému roku. Pokud by se podařilo dosáhnout úspor až tuším 30 %, nejsme od toho už daleko, 30 %, tak pokud vím a pokud ty informace mám správné z MPO, tak bychom měli tuhletu zimní sezónu, která je naprosto kritická, než dojde k těm účinkům těch opatření, tak by v této zimě nemělo docházet k nějakým dramatickým nebo dokonce vůbec žádným regulacím, to znamená vypínání průmyslu. Samozřejmě tady musím říct, že co se týká domácností, tak domácnosti by neměly být ohroženy vůbec. To znamená, kritická je tato zima, tato sezóna a po ní by samozřejmě mělo být již dostatek zdrojů jiných než je ruský plyn.

My se musíme samozřejmě chovat a to všechno co říkám za předpokladu, že z Ruska už skutečně nepřiteče ani kubík plynu, protože to je samozřejmě situace, se kterou musíme také počítat, proto říkám, že úspory jsou důležité a ne jen motivované tím, že se uspoří peníze, to znamená u těch nízkopříjmových naprosto jako zásadní kritérium, ale ty úspory samozřejmě musí být napříč i směrem k těm spotřebitelům, kteří si teoreticky můžou dovolit zaplatit vyšší cenu plynu.

Takže já si myslím, že tohle je téma, které bychom tady měli více zdůraznit, více nasvítit a více ho i podpořit.

Samozřejmě to, že je nutno dále pokračovat v nějaké diverzifikaci dodávek energií, urychlit legislativu, podpořit obnovitelné zdroje, tím myslím zejména obnovitelné zdroje pro domácnosti, pro firmy, na rodinné domy, na montáže na střechy, aby skutečně ty firmy, ty rodinné domy, byly schopny co nejdříve si zásobovat respektive vyrábět elektrickou energii samy, i to je také jasné, ale to nejsou věci, které se projeví hned, to jsou věci dlouhodobé, nicméně je třeba na tom nějakým způsobem pracovat.

Já věřím, že výsledkem téhle krize bude, že s ní projdeme se ctí, že bude silnější a odolnější česká ekonomika a česká společnost. Já jsem o tom přesvědčen. Věříme, že tahle krize nás posílí a odolná česká ekonomika, odolná česká společnost vyjde z téhle krize vítězně i díky těm opatřením, která se nyní připravují.

Děkuji vám.

