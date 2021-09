Kupka (ODS): ČSSD pokračuje ve vyhlašování nesmyslných cest k řešení dostupného bydlení

reklama

„ČSSD za osm let ve vládě v oblasti bydlení neudělala nic, co by nedostatek a zdražování bytů aspoň částečně řešilo, ale před volbami tahá z klobouku jeden hloupý nápad za druhým. Bohužel předseda ČSSD už nepopsal, jak by celý systém pokut měl fungovat – musel by totiž připustit, že to lze zajistit pouze pomocí nějakého domovního důvěrníka, který by přesně věděl, kdo kde bydlí nebo nebydlí. Tak to u nás fungovalo v době vlády komunistické strany a přesně to odpovídá slovníku Jana Hamáčka, který o majitelích volných bytů s patřičným pohoršením hovoří jako o spekulantech. To je slovník funkcionáře komunistického akčního výboru z roku 1948, kde chybí už jen keťasové a šmelináři. S takovým přístupem se můžeme dočkat ještě povinného ubytování soudruhů z továren v bytech, kde bydlí málo lidí, pokut za auta, která nejezdí, zvláštní daně za třetí a další kalhoty nebo sukni pro jednu osobu,“ hodnotí záměr ČSSD místopředseda ODS Martin Kupka.

ODS nebude v oblasti bydlení nikdy podporovat jakákoli řešení založená na dalších a dalších administrativních povinnostech a zásazích do práv majitelů čehokoli. Je plným právem vlastníka, který něco právoplatně nabyl, aby s tím nakládal podle svých vlastních potřeb a zájmů. Stát má umožnit výstavbu tolika bytů, kolik si lidé a investiční fondy chtějí postavit – a jejich nedostatek není důsledkem chabé regulace, ale naopak přehnané regulace a chabé podpory.

Mgr. Martin Kupka ODS



