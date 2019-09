Kupka (ODS): EET šmíruje a dívá se pod prsty úplně všem

Vážené kolegyně, vážení kolegové, je hrozná škoda, že to nejznámější z digitalizace a z elektronizace státu se bohužel odehrává právě pod hlavičkou elektronická evidence tržeb. Myslím, že všichni se snažíme prosazovat to, aby se stát rozumně elektronizoval a tím myslíme, že budou elektronické nástroje sloužit k tomu, aby lidé měli jednodušší život, aby se jim snáz žilo, ale EET přece míří přesně opačným směrem. Míří k tomu, aby šmírovalo, aby se dívalo pod prsty úplně všem a aby zaměstnalo i pracovníky finančního ředitelství sledováním toho, jestli náhodou někde nechyběla účtenka na dva koláče - místo, aby se zaměřili na daleko vážnější problémy, zejména u velkých holdingů. Takže pak třeba může podivná daňová optimalizace nejmenovanému rekreačnímu zařízení nedaleko Olbramovic projít a neřeší se, zatímco účtenky na Tic Tac se stávají jedním z významných veřejných témat.

Praví se, že podle ovoce poznáte je, tak přece každý normální zdravý stát na prvním místě svým občanům a lidem důvěřuje a zaměřuje se na to, aby trestal, aby se díval pod prsty těm, kteří jsou nepoctiví a kteří stát podvádějí.

Tady ale elektronický nástroj funguje přesně obráceně - jako nástroj pro posilování nedůvěry ve společnosti, na to, že na prvním místě jsou všichni tak trochu podezřelí, všichni možná podvádějí, a tak je potřeba nasadit silné nástroje na to, abychom si na ně posvítili. Jak jsem zmínil, podle ovoce poznáte je - přece o tom, jak funkční je to nástroj a jak je ve skutečnosti efektivní, vypovídají důležité parametry, důležité hodnoty jeho vlastní. Nejvyšší kontrolní úřad v souvislosti s EET konstatoval - 428 milionů korun, to je celková hodnota nehospodárně realizovaných veřejných zakázek v souvislosti s elektronickou evidencí tržeb - 428 milionů korun podezřelých veřejných zakázek u informačního systému, který má mířit k tomu, aby se v České republice nepodvádělo v oblasti daní.

Mgr. Martin Kupka ODS



70 mil. korun - další zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu - je hodnota neúčelně pořízených IT technologií souvisejících s EET. A tady máme tedy podpořit nástroj, který vykazuje tyto vážné problémy, má mířit na to, aby se v České republice nepodvádělo, aby všechno bylo transparentní a sám je zatížen těmito závažnými chybami podle konstatování Nejvyššího kontrolního úřadu. Podle mě i tohle by stačilo na to, aby takový zákon nikdy přijat nebyl a aby se takový informační systém zrušil, protože se zpronevěřuje základní intenci, základnímu smyslu dobré digitalizace, totiž, že lidem prospívá, usnadňuje jim život a přispívá k transparentnosti místo toho, aby jim život komplikovala tak, jak to dělá EET.

Tak, prosím, zkuste i tato fakta zvážit, až budete zanedlouho o dalším rozšíření EET uvažovat a hlasovat. (Potlesk z pravé části sálu.)

