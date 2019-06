Kupka (ODS): Je důležité zjednodušit český právní řád

Vážený pane předsedající, vážené členky, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové,

já se pokusím jenom velmi stručně doplnit ještě pana kolegu Bendu a dovolím si soustředit vaši pozornost k oběma těm návrhům, protože je opravdu pokládáme za důležité. Za důležité proto, aby se podařilo zjednodušit český právní řád a učinit ho také srozumitelnější a přístupnější občanům České republiky, aby pro ně bylo opravdu hmatatelné, co jim jaká zákonná norma přináší za povinnosti, protože dobrat se - a to nejenom třeba pro zákonodárce, ale v praxi pro starostu, pro podnikatele, pro každého, kdo se s Českou republikou jako státem musí vypořádat, klade na něho nějaké úkoly - je to velmi komplikované a to, co přinášíme, by tento přístup, tuto informaci lidem mohlo zprostředkovat. A zprostředkovat srozumitelným způsobem, zároveň - jak zaznělo - by to mělo sloužit i k větší střídmosti v prodiskutovávání zákonů, v přijímání zákonů tak, aby jich opravdu bylo méně a byly co nejkvalitnější.

V tomto směru vybavit každou novelu, všechno, co půjde opravdu na stůl sem do Sněmovny, přehlednou tabulkou, která řekne - a František Závorka (?), pokud například bude zámečníkem, tak musí udělat to a to a to a ta norma mu to teď nově ukládá nebo naopak - a toho bychom chtěli docílit ještě mnohem spíše, zbytečné povinnosti ty, ty a ty mu naopak odnímá. Bude to pro něj jednodušší. To je reálná ambice té zákonné úpravy a jsem přesvědčený o tom, že to je zrovna řešení, které by přispělo k tomu, že Česká republika měla srozumitelnější, jednodušší právní řád, aby stát stále nevalil na lidi tolik povinností, kolik na ně v tuto chvíli valí.

Ta druhá věc, totiž ukotvení dvou dnů účinnosti, k 1. lednu a k 1. červenci, je dáno stejnou motivací - aby český stát byl pro občany, pro podnikatele, pro všechny, kteří vůči němu mají povinnosti, srozumitelnější a přehlednější. Inspirovali jsme se ve světě. Podobný případ mají některé státy. Velká Británie to dokonce ani nemusela ustavit v zákoně, ale drží se to tam historicky jako tradice a dokonce to nemusí být ani nikde napsáno. Ten dopad - budete-li mluvit s podnikateli, budete-li mluvit s řediteli škol - je výrazný, hmatatelný. Bude spolehnutí na to, že pokud se schválí nějaký zákon, tak jeho účinnost, na kterou se musí připravit, bude buď k 1. lednu, nebo k 1. červenci, zatímco v současné době je ještě o to náročnější hlídat, kdy ta nová povinnost vlastně vstoupí v platnost, od kdy je potřeba se na to zaměřit.

Určení těch dvou dnů není nic extrémně náročného pro nás, pro legislativu, ale je to krok, který nepochybně prospěje České republice, prospěje těm, kteří musí plnit povinnosti, vyplývající ze zákonů přijímaných Poslaneckou sněmovnou. Tak si vás dovoluji tímto také požádat o projednání a schválení těch úprav, které v tomto směru jsou opravdu praktické, není to abstraktní pojem.

Mgr. Martin Kupka ODS



