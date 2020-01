Kupka (ODS): Státní kontroly musí dávat smysl, dohlédnout na to má NKÚ

Podle předkladatelů není možné, aby kontroly probíhaly opakovaně a samoúčelně a omezovaly tak potřebné služby pro občany nebo ochromily bezdůvodně činnost firem. Proto přicházejí s návrhem, který umožní dohlížet na počty kontrol obcí a podnikatelů a na celou kontrolní činnost státu. V případě, že množství kontrol přesáhne stanovenou mez, bude muset kontrolní orgán svůj zásah zdůvodnit.

„Česká republika vydává ročně desítky miliard korun za svoji kontrolní činnost, ale zatím nikdo nezkoumal, jak efektivní ve skutečnosti je. Celé řadě malých obcí a měst vážně komplikuje život právě to, kolikrát musí čelit opakovaným kontrolám často i jednoho předmětu činnosti v tom samém roce. Totéž se samozřejmě týká i podnikatelů, zejména těch nejmenších. Přicházíme proto se společnou iniciativou, která chce zavést režim takzvané ‚významné kontrolní zátěže‘, který by určil únosnou a racionální míru kontroly. Chceme, aby měl Národní kontrolní úřad možnost sledovat a vyhodnocovat kontrolní činnost státu, upozorňovat právě na to, kdy se stát dopouští přehmatů. V okamžiku, kdy se kontrolní orgán ocitne v režimu významné kontrolní zátěže, musí zdůvodnit, proč se vydává na kontrolu a jaký je její smysl,“ říká místopředseda ODS Martin Kupka.

„Opravdu nechceme omezovat kontrolní činnost státu. Jde nám o to, aby kontroly dávaly smysl a aby nevedly k paralýze samospráv. Musíme si uvědomit, že 77 % obcí má méně než tisíc obyvatel a v jejich čele často stojí neuvolnění starostové, kteří pracují po večerech a až 138 hodin ročně musí věnovat spolupráci s kontrolními orgány. Jsme přesvědčeni, že pravidlo ‚třikrát a dost‘ může zamezit této enormní zátěži. Naším zájmem je to, aby kontroly byly efektivní a závěry následně přispěly k nápravě,“ uvedl předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

„Kontrolní orgány jsou dnes vnímány jako někdo, kdo přichází s určitou represí, byť ono to ze své podstaty tak není a nemělo by tak být. Je přeci normální kontrolovat, ale nemělo by se to dít samoúčelně a stát by měl být schopen dohlédnout na efektivitu vynaložených prostředků stejně jako na to, aby nedocházelo ke zcela zbytečnému opakování kontrol a tudíž k omezování služeb pro občany. S takovým krokem ze strany státu se setkala řada starostů. Oni nemají problém s kontrolou na radnici, ale nemůže být duplicitní. Je to pro ně další byrokratická zátěž, které už dnes mají mnoho,” sdělil Vít Rakušan, předseda hnutí STAN.

Ke snaze sledovat a vyhodnocovat efektivitu kontrol se přihlásila i iniciativa Rekonstrukce státu a do přípravy návrhu na omezení nadměrné zátěže se také zapojila.

