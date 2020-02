Kus (ANO): Reakce na útočné komentáře stran Lužické nemocnice v Rumburku

reklama

Tak jsem se dočetl, že vedení města založilo ruce do klína, pouze si užívá svých funkcí a nic nedělá pro zachování zdravotní péče ve Šluknovském výběžku. Útočné komentáře Nedvědové na komunisty, kobliháře či estébáky jsou už známé a používá tuto rétoriku opakovaně. Z počátku mi to vadilo, ale když jsem poznal, jaká je Nedvědová osobnost, už mě to neuráží. Stejně tak jako její stranický kolega Kittl.

To, že jako starosta města neprezentuji svůj každý krok pro zachování fungování nemocnice a zdravotní péče na Facebooku, neznamená, že pro to nic nedělám. Nepovažuji za nutné zveřejňovat každý svůj krok, každý telefonát či email, protože nevedu předvolební kampaň do senátu. Využívám ale každou příležitost, abych hledal možná řešení pro naše občany.

Město Rumburk je po nástupu insolvenčního správce na stejné úrovni vzhledem k nemocnici, jako ostatní města ve výběžku. Nyní Město Rumburk, jako akcionář, nemůže ovlivňovat chod nemocnice. Přesto jsme poskytli nemocnici peněžitý příspěvek. Město vzalo na sebe odpovědnost i tehdy, když měl Ústecký kraj obavy poskytnout finance pro Lužickou nemocnici z důvodu insolvence, převzalo od kraje tyto finance, a na svou odpovědnost je poskytlo nemocnici.

Jako starosta se účastním všech jednání o zajištění zdravotní péče v regionu. Výsledek je ale takový, jak ho všichni vidí – žádný. Ani jako starostové nemůžeme nikomu přikázat, aby si nemocnici vzal a dále jí provozoval. Hejtman Bubeníček prohlásil, že bude jednodušší, když pošleme nemocnici do insolvence a kraji se bude lépe jednat s insolvenční správkyní. Toto zopakoval i náměstek hejtmana Klika. Stejnou rétoriku používalo i vedení Krajské zdravotní ke konci jednání o převzetí nemocnice. Nyní přijde ta možnost jednat s insolvenčním správcem. Majetek nemocnice bude brzo oceněn a insolvenční správce učiní Ústeckému kraji nabídku. Jak se kraj, prostřednictvím krajských zastupitelů, zachová? Brzo uvidíme. Já, spolu s vedením místní organizace ANO, se snažíme přesvědčit krajské vedení ANO, aby přesvědčilo krajské zastupitele za ANO o nutnosti zajištění zdravotní péče v našem regionu prostřednictvím Krajské zdravotní.

Každý dopis adresovaný premiérovi či ministrovi zdravotnictví je řešen a vedení hnutí ANO se na mě obrací pro doplnění informací či dokreslení situace. Vždy při této příležitosti apeluji na nutnost zajištění zdravotní péče, připomínám skutečné problémy a náladu mezi lidmi.

Ve facebookových komentářích jsou zmiňováni často zástupci dozorčí rady Krajské zdravotní pánové Moravec a Sykáček, že nedělají dostatek pro to, aby Krajská zdravotní Lužickou nemocnici převzala. Nedvědová, jako členka dozorčí rady Lužické nemocnice a polikliniky, a.s., má jistě jasné představy o kompetencích dozorčí rady a musí vědět, že dozorčí rada kontroluje a vykonává dozor a nenařizuje představenstvu, jak má jednat. Kdyby to bylo jinak, jistě by Nedvědová prostřednictvím dozorčí rady Lužické nemocnice a polikliniky ovlivnila chod nemocnice natolik, aby nebyla v takové ztrátě, v jaké nakonec skončila.

I Kittl, jako světaznalý podnikatel, se dovede orientovat v komerčním prostředí, když jako jeden z prvních navrhl na jednání zastupitelstva města, abychom poslali nemocnici „do stoupy“ a tím se zbavili dluhů. Dnes nám toto dává za vinu, i když to není jeho zásluha, ale spíše stav skutečnosti a nezájem ostatních odpovědných subjektů situaci řešit. Oni vůbec tito dva představitelé Města lidem hází na současné vedení města problémy, které mohli během svého mandátu řešit, ale jen je nechali hnít ve skříni. Úsměvný byl hned po volbách článek o stavu soukromého domu na Pražské ulici, který byl už 5 let v takovém stavu. Veřejné záchodky byly vyprojektovány už za předchozího vedení, a vůbec je to jako členy rady města nezajímalo nebo si při své vytíženosti toho nevšimli. Návrh na řešení problémů s parkováním byl navržen už za místostarosty Švába a místostarosta Kittl, který měl komunál ve své gesci, tento projekt uložil k ledu. Asi mu Nedvědová nenařídila, že se tím má zabývat. O útocích 3 měsíce po volbách, že neplníme volební program ani nemluvím, tady musí vzhledem ke zkušenostem obou představitelů Města lidem z jednání Rady města mít jasno a vědí, že za tak krátkou dobu nelze ničeho dosáhnout. Ale plivnout si na politickou konkurenci můžou.

Jako starosta města mám čisté svědomí, že jsem udělal, co bylo v mé moci a co jsem považoval za nutné. Jsem otevřen i tomu, když někdo přijde s nápadem, tak ho vyslyšet a případně tento nápad realizovat. Jak se říká: „Víc hlav víc ví.“ I když často opakuji, že jsem ochoten vyslechnout názory občanů, za ten rok a čtvrt co jsem ve funkci jich u mě bylo tolik, že by mi na to stačily prsty jedné ruky, abych to spočítal. Konstruktivních připomínek se na Facebooku nikdo nedočká. Když jsem s Kittlem diskutoval, co by se dalo pro nemocnici udělat, tak jsem slyšel: mělo by se zatlačit, měl by se někdo oslovit, měl by se hledat zájemce. Všechno v takové obecné a neuchopitelné rovině. Kam by se mělo tlačit, kdo by se měl oslovit, když ne kraj, zdravotní pojišťovny, ministerstvo zdravotnictví nebo premiér? Konkrétní nápad ale chybí, ale řečí se u toho udělá dost.

Vážení občané Rumburku, ale i okolních měst. Svůj názor na zachování zdravotní péče máte možnost vyjádřit a také jste jej při letních demonstracích vyjádřili. Jak se k vám odpovědné orgány zachovaly, víte, a věřím, že si uvědomíte vaší sílu, jakou máte účastí ve volbách a že ji využijete, abyste svým hlasem tento názor vyjádřili.

