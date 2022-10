Lachnit (ANO): Kurz akvarelu v Komunitním centru Prádelna pod vedením malířky Jany Švástové

reklama

Kurz je určen pro naprosté začátečníky i mírně pokročilé bez omezení věku. Zájemci podle slov lektorky nemusí mít obavy, že neumějí kreslit, společně budou postupovat krok za krokem a poznávat jednotlivé techniky akvarelu. Naučí se míchat barvy, kompozice a tonální hodnota pro ně nebudou prázdné pojmy, dozví se, co je to malovat mokré do suchého, mokré do mokrého a spoustu dalších užitečných informací.

Účastníci kurzu se seznámí s materiály pro akvarel (štětce, papíry, barvy, média), hlavními technikami akvarelu, mícháním barev, tonální hodnotou, kompozicí, malbou do suchého, mokrého a vlhkého, malbou a la prima, vrstvením, různými efekty a texturami v akvarelové technice.

Kurz začíná v neděli 6. listopadu 2022, konat se bude vždy dvě neděle v měsíci (kromě prosince) a končit bude 19. března. Účastníci platí kurzovné, které mohou uhradit najednou v rámci celého cyklu devíti lekcí, nebo je možno do kurzu vstoupit i po začátku či na jednotlivé lekce.

Jana Švástová vystudovala Střední průmyslovou školu grafickou v Praze a déle než třicet let pracuje v reklamě. Tato profese vyžaduje velkou dávku kreativity a nápadů, ale vždy jsou na prvním místě požadavky klienta. Postupně dospěla k názoru, že svobodně malovat a tvořit může jen pro sebe. Učaroval jí akvarel, který sice patří k nejobtížnějším technikám, ale má tak krásné výrazové prostředky, že je stále co nacházet a poznávat.

Zjistila, že malování je pro ni způsob neuvěřitelné relaxace, kdy zapomíná na to, co se děje kolem ní. Jejím světem se stává to, co se právě odehrává na papíře, prolínání barev a celý ten inspirativní proces, kdy v případě akvarelu pouze odhadujete, jaký bude konečný výsledek. Malování je pro ni určitým způsobem meditace, a protože jóga je její další velkou zálibou, snaží se jejím prostřednictvím nahlédnout do svého nitra, a to pak zachytit ve svých obrazech.

